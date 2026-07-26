La ciudad española de Santander destina 200.000 euros a proyectos en Cuba y otros países

Una organización recibirá 5.775 euros para prestar atención sanitaria en comunidades del municipio santiaguero de Guamá

Madrid/El Ayuntamiento de Santander destinará 201.000 euros a financiar once proyectos de cooperación al desarrollo en Cuba y otros nueve países de América Latina, África y Asia. La Junta de Gobierno Local aprobó la resolución de la convocatoria de ayudas a programas en países en vías de desarrollo, según informó este domingo el concejal responsable del área, Mateo Echevarría.

Uno de los proyectos se desarrollará en comunidades del distrito de Chivirico, en el municipio santiaguero de Guamá. Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, conocida como Sodepaz, recibirá 5.775 euros para garantizar la atención sanitaria en la zona. La organización española trabaja en Guamá desde hace más de una década y ha impulsado iniciativas de electrificación fotovoltaica, abastecimiento de agua y agricultura sostenible junto a Cubasolar, el Poder Popular y otras instituciones oficiales.

Sodepaz mantiene además una posición política abiertamente favorable al Gobierno cubano y atribuye buena parte de la crisis económica y sanitaria de la Isla a las sanciones de Estados Unidos, en línea con el discurso oficial de La Habana. Ese perfil resulta relevante para entender la estrecha relación que la organización mantiene con instituciones estatales cubanas y el marco político en el que desarrolla sus programas de cooperación.

El Ayuntamiento financiará hasta el 80% del coste de cada proyecto. El resto podrá ser aportado por las propias organizaciones beneficiarias o por otras entidades públicas y privadas

Echevarría destacó “la importante labor” de las organizaciones no gubernamentales que, a su juicio, desempeñan “un papel clave para el desarrollo comunitario de muchas poblaciones vulnerables de todo el mundo”.

El Consistorio santanderino dará prioridad a iniciativas relacionadas con la cobertura de necesidades básicas, la construcción de infraestructuras, la educación, la asistencia para el desarrollo comunitario, el fomento del voluntariado y la promoción de las economías locales.

El Ayuntamiento financiará hasta el 80% del coste de cada proyecto. El resto podrá ser aportado por las propias organizaciones beneficiarias o por otras entidades públicas y privadas.

La mayor parte de las subvenciones ronda los 20.000 euros. La Asociación de Cooperación y Desarrollo Solidario (Amycos) recibirá 20.100 euros para garantizar el acceso al agua potable, promover la igualdad de género y fortalecer la soberanía alimentaria en las comunidades de Mollecancha y Rodeo Pampa, en el municipio boliviano de Torotoro, departamento de Potosí.

El proyecto incluye medidas de adaptación al cambio climático. También en Bolivia, Ingeniería Sin Fronteras recibirá 20.000 euros para mejorar el acceso al saneamiento básico y la higiene en comunidades del municipio de Pocona.

La mayor parte de las subvenciones ronda los 20.000 euros

Manos Unidas obtendrá otros 20.000 euros para fortalecer a comunidades indígenas y campesinas de la Chiquitanía boliviana mediante un programa de transición ecológica, gobernanza ambiental, equidad de género y resiliencia.

El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad recibirá la misma cantidad para promover la autonomía económica y social de mujeres de siete localidades de Alhucemas y su periferia, en Marruecos.

La Asamblea de Cooperación por la Paz contará con 20.099 euros para facilitar el acceso a la restitución de tierras de víctimas del conflicto armado colombiano en el departamento de Antioquia, con un enfoque étnico y diferenciado.

Ayuda, Intercambio y Desarrollo recibirá 20.000 euros para poner en marcha una unidad avícola administrada por personas con discapacidad en la localidad de Ouonck, en Senegal.

Medicus Mundi obtendrá 20.098 euros para prestar atención sanitaria a 30 mujeres embarazadas en el área de Koulikoro, en Malí, mientras que Brigadas Internacionales de Paz recibirá 20.070 euros para un proyecto de defensa de los derechos humanos, la vida y el territorio en México.

La organización Ayuda Despegar Cantabria contará con 14.755 euros para desarrollar un huerto comunitario y educativo en la Casa de la Oportunidad-Melong II, en Camerún.

Por último, Acción sin Fronteras recibirá 20.100 euros para fortalecer las capacidades agrícolas de mujeres indígenas mayas de San Cristóbal Verapaz, en Guatemala.