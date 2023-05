La falta de combustible y razones económicas retrasan tres años el censo de población en Cuba

El censo de población inicialmente previsto para finales de 2022, no se va a poder realizar hasta principios de 2025 por "razones económicas" y la falta de combustible. El director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), Diego Enrique González Galbán, reconoció que la actual crisis de combustible complica el trabajo.

Según González, en marzo pasado se aprobó el presupuesto para poder realizar durante 2023 el "registro previo del censo" y un "ensayo censal" para finales de año. Sin embargo, el levantamiento de información sólo se realizará en "el primer cuatrimestre de 2025".

El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), Juan Carlos Alfonso Fraga, afirmó que la realización del censo "se ha pospuesto por razones económicas", pero subrayó que se va a llevar a cabo.

La prensa oficial no aludió en ningún momento a los 8.000 dispositivos móviles que donó México a la Onei el pasado 12 de mayo para recoger datos. Según informó hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tablets son un apoyo para que la Onei "desarrolle el censo de población y viviendas, así como en otras investigaciones estadísticas".

Además, el director de Innovación en Alianzas Internacionales del Inegi, José Eduardo de la Torre, comentó que una misión técnica capacitó a personal cubano para el llevar a cabo el procesamiento de la información censal y la realización de encuestas de hogares y otros procesos estadísticos.

La crisis en la Isla se ha agravado desde la pandemia, a la que se le añaden los errores en las políticas monetarias y económicas internas. A la falta de productos básicos como alimentos y medicinas, los frecuentes apagones y una fuerte inflación se ha sumado desde hace dos meses la escasez de combustible.

La falta de combustible y alimentos también afectó al turismo en Cuba. No se alcanzó la meta oficial de 3,5 millones de visitantes, que se requerían para reanimar la maltrecha economía nacional. El desabastecimiento de gasolina ha obligado a varias universidades a recurrir a las clases virtuales.

El censo poblacional reflejará, entre otras cosas, el efecto del éxodo migratorio. Sólo en 2022 más de 313.000 cubanos llegaron de forma irregular a la frontera sur de EE UU

El censo poblacional reflejará, entre otras cosas, el efecto del éxodo migratorio. Sólo en 2022 más de 313.000 cubanos llegaron de forma irregular a la frontera sur de EE UU. El cálculo de población que realiza la Onei no recoge aún estos números ya que no se registran como emigrados a los viajeros hasta tanto no pasen dos años en el extranjero.

Fraga contó que en Cuba hay una importante población flotante que sale de la Isla por temporadas, pero que también regresa. No obstante, aseguró, la tendencia es descendente y que, tras el pico alcanzado en 2016, con 11.239.224 habitantes, la población en la Isla ha caído y se prevé que siga reduciéndose de forma progresiva a largo plazo.

El cálculo de la población a finales de 2022 era de 11.089.511, frente a los 11.113.215 del ejercicio previo. La estimación oficial es que en 2025 se sitúe por debajo de los 11 millones y que 17 años después caiga por debajo de 10 millones.

La caída en cerca de 24.000 personas entre 2021 y 2022 con las cifras de migrantes cubanos que registró el año pasado EE UU en su frontera (más de 313.000). El cálculo excluye también los datos de los muertos por el covid-19. Según las estadísticas de la Onei de mayo de 2022, el Gobierno cubano sólo reportó una séptima parte de los fallecidos por el coronavirus.

Los dos expertos coincidieron en reconocer el reto socioeconómico que supone para Cuba la combinación del envejecimiento progresivo de su población con la migración masiva, principalmente de jóvenes en edad laboral y reproductiva.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.