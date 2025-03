Los comerciantes cubanos desisten de vender aceite de cocina al precio topado de 990 pesos el litro

Holguín/Cerca del fogón, su presencia domina la escena culinaria. Si queda mucho, bien; si apenas hay "un dedito" en el pomo, la situación se tensa. El aceite vegetal marca el paso de los costos de una comida en Cuba, de ahí la preocupación ante la subida del producto en las últimas semanas a pesar de los intentos de las autoridades por controlar su precio.

En la cultura culinaria cubana, con una gran presencia de carnes y viandas fritas, el consumo de aceite representa un gasto importante en la economía familiar. De soya, girasol o canola, las variedades más frecuentes en las mipymes cubanas han experimentado un aumento de casi el 20% desde que inició 2025, un repunte que, con ligeras oscilaciones, se extiende por todo el país.

En la ciudad de Holguín, desde enero hasta este mes de marzo, el litro de aceite ha pasado de 820 pesos a costar 980 en los comercios privados, mientras sigue brillando por su ausencia en las bodegas del racionamiento. Frente a la tienda particular Dos Hermanos, este martes el tema más comentado era justamente el encarecimiento de un alimento que proviene mayoritariamente de México, España, Estados Unidos y hasta de la lejana Ucrania.

"En mi casa, como mínimo, tenemos que comprar hasta tres botellas cada mes, así que se me va toda la pensión nada más que en eso"

"A este paso llega a 1.000 pesos antes de las vacaciones escolares", aventuraba una clienta, que teme que la pausa en las actividades docentes dispare el consumo de frituras por parte de niños y adolescentes. "En mi casa, como mínimo, tenemos que comprar hasta tres botellas cada mes, así que se me va toda la pensión nada más que en eso", añadía. La alternativa, usar grasa de cerdo, tampoco está en sus manos. Una libra de manteca de puerco, sin procesar, cuesta en la capital holguinera alrededor de 500 pesos.

Para disminuir el consumo de aceite, los que aguardaban a las afueras de la mipyme se pasaban recetas que necesitan menos cantidades del producto. "Mi hija me compró una freidora de aire que deja la comida crujiente y casi no necesita echarle aceite, pero el problema son los apagones", lamentaba un anciano. "Ayer conseguí unas buenas papas, pero son de una variedad que se enchumban y gastan mucha grasa".

En julio pasado el Gobierno cubano eximió de aranceles la importación de seis productos básicos cuyos precios también quedaron topados: el pollo, la leche en polvo, el aceite, las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente en polvo. El litro de aceite (a excepción del de oliva) pasó a fijarse en 990 pesos. A partir de ese momento, el producto comenzó un descenso que lo llevó en diciembre a costar 750 pesos en los mercados privados holguineros.

Sin embargo, nada más arrancar el año el aceite empezó a escalar. Las razones de la subida son difíciles de acorralar en un país donde la crisis económica ha sacudido todas las esferas de la vida y especialmente la venta de alimentos. "Antes nosotros comprábamos al por mayor a otra mipyme que importaba aceite por contenedores", cuenta a 14ymedio un comerciante holguinero con un pequeño puesto de venta en el centro de la ciudad. El hombre, que prefiere el anonimato, asegura que desde que en agosto pasado entraron en vigor numerosas medidas para "reordenar" el sector privado, sus proveedores han reducido la variedad y la cantidad de las mercancías que ofrecen.

Entre las normativas destacan la limitación para ejercer el comercio mayorista de forma particular, el fin de las exenciones tributarias y la subida de impuestos. "Dos mipymes que nos vendían el aceite han dejado de traerlo porque ahora tienen que pasar por los canales estatales y dicen que no les da negocio, no solo por el precio sino porque los plazos de entrega son mayores desde que llega la mercancía a los puertos a que pueden disponer de ella", asegura el emprendedor.

“No puedo arriesgarme a que me quiten la licencia porque tengo mucho dinero familiar invertido en esta bodeguita”

"Ahora mismo el margen de ganancia que tenemos con el aceite es muy limitado. Los clientes se quejan de que ha subido pero a nosotros también se nos ha encarecido tener el producto, ahora lo que estamos haciendo es ofrecer también como alternativa manteca vegetal pero no tiene tanta demanda porque no sirve para todo tipo de comidas, es cara y rinde menos". Ante la cercanía del actual precio con el límite topado que han impuesto las autoridades, de 990 pesos cada litro, el comerciante vaticina: "habrá menos disponibilidad del producto".

La propietaria de otra tienda particular achaca la subida del aceite al actual precio del dólar en el mercado informal. Cotizada a 345 pesos cubanos este miércoles, la moneda estadounidense resulta indispensable para adquirir productos en el mercado internacional. "Ahora mismo el litro de aceite, ya puesto en Cuba, nos está saliendo, por las cantidades que nosotros compramos que no son muy grandes, en 2,50 dólares cada uno, más de 860 pesos al cambio", explica a este diario. "A eso hay que sumarle el transporte y los otros gastos para que llegue hasta aquí".

Antes que superar la barrera legal de los 990 pesos, la dueña del pequeño mercado prefiere optar por no vender el producto. “No puedo arriesgarme a que me quiten la licencia porque tengo mucho dinero familiar invertido en esta bodeguita”, reconoce. De disminuir la oferta de aceite vegetal, las papas fritas, las frituras de malanga y los tostones podrían hacer apariciones cada vez más espaciadas en las cocinas cubanas.