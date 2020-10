En busca de los limones perdidos entre Cuba y España

La noticia se publicó en medios oficiales el pasado 16 de septiembre: un agricultor de Mayabeque había logrado materializar la exportación de limones a España a través de la empresa Frutas Selectas, convirtiéndose en el primer productor privado de Cuba que lo logra.

El diario Trabajadores dedicó amplio espacio al logro del campesino, Lázaro Rafael Fundora Hernández, quien, a propósito de la nueva legislación que permite desde junio las exportaciones del sector privado a través del Estado, declaraba que "es un paso que debió haberse dado hace mucho tiempo", unas medidas a las que él ve "buena salud, porque lo necesita el país y los productores".

La empresa estatal intermediaria, Frutas Selectas, informó a través de su director de Exportaciones, Enrique Valdivia Portal, de que la venta fue de 1,08 toneladas por un importe de 864,33 dólares –es decir, a 20 pesos el kilo, cuando en la Isla se vendió en esa semana a 14–, y que fue embarcada el pasado 13 de septiembre.

El nombre de la finca, La Esperanza, llamaba la atención, pues no era la primera vez que salía en la prensa: en 2012, Cubahora publicó un reportaje sobre ella. Solo que el objeto de atención no era Lázaro Rafael Fundora, sino Rogelio Fundora Ybarra, que además de campesino, se definía como "pintor y ecologista". "Fiel a la tradición de sus ancestros, respondió al llamado de la Revolución Cubana de hacer producir terrenos ociosos", decía aquel texto, "Con el Decreto Ley 259 solicité terrenos en usufructo y me otorgaron nueve hectáreas que tengo sembradas de frutales", explicaba este Fundora.

Un año después, Rogelio recibió la visita del representante de la FAO en Cuba, Theodor Friedrich, al que mostró sus cultivos. En el comunicado publicado en aquella ocasión, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación detallaba que La Esperanza "tiene más de 50 hectáreas de terreno, donde se cultivan frutales, hortalizas y verduras, viandas, granos y café, para la venta y también para el autoconsumo familiar".

Rogelio recibió atención para una tercera cobertura cuando en 2015 realizó un retrato de Barack Obama vestido de guajiro, con motivo de la visita del entonces presidente estadounidense tras el inicio de la política de acercamiento con la Isla.

Pero estos días atrás, como dueño de La Esperanza figuró públicamente otro Fundora, Lázaro Rafael.

Su empeño fue celebrado no solamente en los medios oficiales, sino por las autoridades. "En España se venden en fruterías aguacates cubanos frescos de exportación del campesino privado de Madruga a través de empresa Frutas Selectas. Continuar apoyando la exportación de formas no estatales es un objetivo de la Estrategia para impulsar la economía", escribió en un tuit Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Sin embargo, 14ymedio pudo confirmar hace unas semanas con la empresa intermediaria que ese aguacate del que hablaba el ministro no fue a parar a España. "La lima persa fue a España pero el aguacate fue para Italia", declaró Juan Carlos Rodríguez, director general de Frutas Selectas.

De hecho, Prensa Latina le dedicó una nota cuando llegaron a Roma, este 30 de septiembre. Los aguacates comenzaron a circular en el mercado de la capital italiana, dice la agencia oficial, "a través de una red solidaria de distribución promovida por la Agencia Italiana para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec)", que fungió como importador en colaboración con la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia.

Se trata de una asociación integrada "por cubanos residentes en este país e italianos amigos de Cuba, el cual comenzó a operar en 16 ciudades simultáneamente con la distribución en el circuito comercial tradicional, limitado por ahora a la ciudad de Milán", que se encargó de distribuir 850 kilos de aguacates variedad Catalina de la tonelada y media importada, siempre según el medio oficial.

Su propósito, indicaron los responsables de la Aicec a la agencia, es "comenzar con el aguacate y continuar con otras frutas tropicales como la piña, el mango, la papaya, el limón y otros como la miel, mediante el circuito comercial tradicional y la red solidaria, a través de la cual se seguirán haciendo pedidos y entregas", bajo el lema "Sano, justo y solidario".

La llegada del aguacate a Italia también recibió cobertura mediante una crónica en la televisión oficial.

¿Y qué pasa con los cacareados limones? Que están desaparecidos de los mercados españoles y la oficina de Prensa Latina en Madrid no tiene "ni idea" de su paradero. Este diario pudo confirmar que Iberia realizó un cargamento de una tonelada de "lima persa" con destino Madrid ese 13 de septiembre, pero al preguntarle el destinatario a Enrique Valdivia, presidente de Frutas Selectas, se excusó: "Yo tengo un cliente en España pero no te puedo decir quién es, tengo que protegerlo por el tema de bloqueo".

La ley de protección de datos española impide a la oficina en La Habana del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) revelar la identidad del comprador a 14ymedio.

En Mercamadrid, el gran centro mayorista de la capital española, tampoco aparece el producto. "Ni la semana pasada ni esta las he visto en Madrid", dice rotundo Javier Hernández, responsable de importación de Eurobanan, empresa especializada en frutas tropicales. Hernández detalla, además, que de Cuba han importado piña, mango y cacao, pero en los últimos años, "no ahora, pues embarcar está totalmente prohibido por la situación de la pandemia".

En los comercios de Madrid donde ofrecen ese género, cualquier tipo de fruta procedente de Cuba está también desaparecida, según pudo saber este diario a través de llamadas telefónicas. En Tropical Frutas Selectas dicen que "muy pocas veces he visto frutas de Cuba, por no decirte ninguna". En Gold Gourmet tampoco venden ningún producto de la Isla; el limón verde, en concreto, suele venir de Ecuador o de México. Las pitayas, los mangos, las guayabas y las papayas de Muerdevida tampoco proceden de Cuba, sino mayormente de Colombia. Ni siquiera en El Anón Cubano, a pesar de su nombre, venden fruta de la Isla. "El anón que vendemos viene de Santo Domingo", afirma el encargado de una de estas tiendas, de las que hay varias en la capital española.

El hecho de que el campesino cubano, que no ha respondido los mensajes de 14ymedio, haya tenido que depender de una empresa estatal, también ha puesto en entredicho el supuesto hito. "Legalmente Lázaro no exportó, no fue su marca ni su venta”, dice el comentario de un participante en el foro organizado por Cubadebate el pasado jueves entre empresas estatales de comercio exterior y particulares privados. “La empresa española ni firmó con él, entonces no entiendo cuál es la novedad", puntualiza.

De hecho, al depender de una empresa estatal de exportación, la operación realizada por Lázaro Fundora no difiere gran cosa de la realizada el pasado enero por una cooperativa de campesinos privados de Guantánamo, que pusieron en el mercado internacional dos toneladas del mismo limón que Fundora.

Aparezcan o no en España los mentados limones, lo que sí preocupa verdaderamente en la Isla es que, mientras el Estado cubano se dedica a promocionar la exportación, el producto no aparece por ninguna parte en los mercados nacionales y, cuando lo hace, es a precios astronómicos.

