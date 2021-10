Una comisión del ministerio cubano de Salud investiga las muertes por covid-19 en Holguín

La Dirección Provincial de Salud de Holguín es la primera en crear una comisión de investigación que atenderá las quejas de los familiares de fallecidos por covid-19 en la provincia. El organismo lo anunció en un breve post de Facebook en el que avisaba de la llegada a Mayari y Sagua de Tanamo de la doctora Nancy Tamayo Rodguez, jefa de la Oficina de Atención a la Población de Salud en el territorio.

"Profesionalidad y transparencia caracterizan al equipo altamente calificado en busca de cada detalle que permita una respuesta coherente y positiva al pueblo", concluye la breve declaración.

A falta de detalles más concretos, la comisión atenderá la "búsqueda de respuestas" de quienes perdieron a familiares en Holguín durante los peores momentos de la pandemia de covid-19. La publicación provocó medio centenar de comentarios, entre ellos una mayoría que se preguntaba por la utilidad a estas alturas de una comisión.

"¿Podrán revivir a esos muertos para darles una explicación?", "ya no valen las explicaciones o mejor justificaciones, al menos una respuesta a mi no me convence a estas alturas", "no sé para qué hacen eso si al final tristemente perdimos seres queridos y yo principalmente sé de qué es: la negligencia que hay en los hospitales la mala organización y a todo eso pueden sumarle la falta de oxígeno y las mentiras que meten los dirigentes", son algunas de las reacciones que pueden leerse al mensaje.

La entidad, sin embargo, ha respondido a varios comentarios sosteniendo que aunque no es posible recuperar las vidas perdidas, quienes han reclamado merecen una explicación.

Hace algunas semanas, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sugirió durante una comparecencia para actualizar la situación del covid-19 que cuando la situación hubiera mejorado se podría empezar a hacer un análisis y balance adecuados de lo sucedido, incluyendo la determinación del número de fallecidos.

En la mayoría de países occidentales se han abierto comisiones de investigación sobre lo sucedido en torno a la pandemia en hospitales o residencias, si se actuó bien o no –llegando en muchos casos a los tribunales– y tratando de aproximar las cifras de fallecidos a la realidad mediante ajustes de datos o contabilización de exceso de mortalidad. Aunque no se sabe el alcance y profundidad que esta comisión de Holguín pueda tener, es la primera de su tipo que se abre en Cuba.

Holguín se convirtió no solo en uno de los epicentros de la pandemia en agosto, sino en el de las protestas de los médicos contra el primer ministro, Manuel Marrero, que insinuó que muchos de los profesionales de la salud no complían adecuadamente los protocolos.

Las palabras de Marrero fueron pronunciadas en Cienfuegos, pero fue en Holguín donde estalló con más fuerza la rebelión de los médicos, que comenzaron a difundir videos en los que reprochaban al primer ministro su frivolidad a pesar del esfuerzo que estaban haciendo en zona roja, exponiéndose a los contagios, haciendo numerosas horas extras – y sin cobrarlas– y sin medios adecuados de protección.

Aunque en las últimas semanas las cifras oficiales de contagios se han reducido significativamente, Holguín sigue manteniendo transmisión comunitaria. Según el diario provincial, Ahora, la provincia acumula 88 fallecidos en los primeros 27 días de octubre, "por lo cual la letalidad sigue siendo alta en este territorio de más de un millón de habitantes".

