Para compensar la mala calidad del pan cubano, la prensa oficial sugiere agregarle "mucho amor"

Contradiciendo la máxima gastronómica según la cual si el producto es bueno, el cocinero necesita poco para lucirse, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba responsabiliza de la mala calidad del pan a los panaderos en un artículo publicado este domingo titulado Al pan, pan... ¿y a la calidad, qué?

Este marzo, el diario 5 de septiembre reclamaba desde sus páginas por el cada vez peor pan de la canasta, elaborado con una harina de trigo con "débiles características de calidad". Pero Granma apuesta más bien por la falta de otro ingrediente: el amor.

"Es verdad que cuando la harina viene mala hay que ser mago para que el pan quede bien, pero se le puede poner un poco de amor para que no quede tan malo", dice uno de los clientes, antiguo panadero, a los que da voz el diario oficialista.

Un reportero se apostó en la puerta de la panadería La Especial, ubicada en Ciego de Ávila, para preguntar a los compradores su opinión cada día por qué el pan está malo. Según esta sui generis encuesta, de 250 personas preguntadas, el 72% respondió que la culpa es de los panaderos, mientras el 28% lo atribuyó a la mala calidad de los productos –desde la harina al aceite–, los robos y los cortes de electricidad, todo en el mismo saco. Ninguno de los consultados dijo que estuviera bien.

No obstante, en otras tiendas encontraron distintas versiones. Algunos clientes hablaron de panaderías en las que el producto es aceptable y de otras en las que es habitual que "no se deje ni morder". "La mayoría de los trabajadores nuestros son muy valiosos, pero no te niego que pueda haber alguno que empañe esa imagen", dice Yoslainay Hernández Collado, directora técnica y de Desarrollo en la Empresa Provincial de Alimentos en Ciego de Ávila.

La funcionaria sostiene, incluso, que de nada sirve comprar la mejor materia prima si hay trabajadores que no cumplen, aunque asegura que hay medidas sancionadoras previstas para quien no elabora el pan como debe de ser, incluida la "separación" del puesto. Milady Santana Espinosa, asesora jurídica de la empresa, dice que este año hubo diez medidas disciplinarias en la provincia.

Eduardo Hernández Soriano, administrador de La Ideal, una de las mejor valoradas, admite que hay problemas en la materia prima o las condiciones de trabajo, pero que hay que "revolucionar más el alma del panadero''. "Si hay amor y sabiduría en el proceso de fabricación, con lo que tenemos, el pan puede salir bueno, con aceptable calidad".

Granma menciona también los problemas de las instalaciones, como en La Moderna, donde el horno y las parrillas están en mal estado, falta iluminación o la harina es mala. Según el diario, "la harina de los proveedores nacionales, se sabe, no es la de mejor calidad cuando se compara con la importada".

Los equipos técnicos, como es habitual, son viejos, no se dispone de piezas de repuesto adecuadas y las estufas tienen, en su mayoría, algún desperfecto, lo que dificulta el adecuado crecimiento del pan.

Además, también se acusa a las panaderías por cuenta propia de nutrirse de la materia prima robada. "No hace falta ser Sherlock Holmes para saber de dónde sale parte del aceite o la harina que se vende en contrabando, y que sostiene muchas producciones por cuenta propia", dice el texto, que cierra con las palabras de un panadero, el criterio "más acertado": "Con lo que tenemos se puede lograr un pan mejorado, haciéndole tecnológicamente lo que lleva y poniéndole amor, mucho amor al oficio, para que el pan pueda comerse con gusto".

Los cubanos tienen garantizados por ahora 80 gramos diarios de pan al día por la canasta, pero si en las condiciones actuales las quejas recorren no solo Ciego de Ávila o Cienfuegos, sino todas las provincias de la Isla sin excepción, aún falta por llegar lo peor: la crisis mundial del cereal que se avecina como consecuencia de la guerra de Ucrania.

