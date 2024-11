Condenada en EE UU a 5 meses de cárcel por traer ilegalmente 102.000 dólares desde Cuba

Su abogado dijo que Mirtza Ocaña "no tiene absolutamente ninguna conexión con el Gobierno cubano"

Madrid/La cubanoamericana Mirtza Ocaña, detenida el pasado 5 de febrero con más de 100.000 dólares en el Aeropuerto Internacional de Tampa, a su llegada a bordo de un vuelo procedente de La Habana, ha sido condenada este lunes a cinco meses de prisión por dos cargos por contrabando de dinero. Según informa Café Fuerte este jueves, además de esos cinco meses, la jueza Kathryn K. Mizelle, de Florida, le impuso tres años de “probatoria” más una multa de 10.000 dólares.

En su sentencia –en la que figura como Ocana–, la magistrada tuvo en cuenta que la procesada no tenía antecedentes penales y que se había declarado culpable. Por cada uno de los cargos de los que se la acusaba podía haber recibido hasta cinco años de cárcel.

El abogado de la defensa, Juan C. Mercado, declaró a Café Fuerte que “fue una victoria”. El letrado había recomendado ocho meses de prisión domiciliaria y un año adicional de probatoria, “en consideración a la cooperación de su cliente en el caso, además de su condición de madre de dos niñas menores de edad”.

El pasado agosto, Ocaña se declaró culpable de contrabando y conspiración –con una persona no identificada– para introducir dinero ilegalmente en Estados Unidos. El objetivo era, según afirmó entonces Café Fuerte, evitar un juicio y obtener una sentencia menos severa.

Las negociaciones durante el proceso, sin embargo, no prosperaron. “Después de hacer un balance de las directrices y las estrictas exigencias del Gobierno, consideramos que no era necesario un acuerdo de colaboración”, declaró a Café Fuerte hace unas semanas el abogado de la procesada, quien confiaba en obtener una sentencia reducida al no tener antecedentes penales.

Su delito, dijo también a Café Fuerte “es un error que puede cometer cualquier persona”. El letrado también desmintió que el arresto de su defendida tuviera que ver con el entonces recién defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández: “Mi clienta no tiene absolutamente ninguna conexión con el Gobierno cubano y es muy injusto haberla vinculado a un funcionario en Cuba”.

El arresto de Ocaña generó numerosas interrogantes sobre el origen del dinero y las brechas del sistema para detectar el contrabando desde Cuba. La mujer, de 39 años, admitió que volaba entre dos y tres veces al mes entre la Isla y Estados Unidos para llevar dinero en efectivo y cobraba entre 1.000 y 2.500 dólares por ese “trabajo”. El historial de viajes reveló que, desde mayo de 2023 a febrero pasado, voló 45 veces entre ambos países.

En ninguna de esas ocasiones alguna autoridad en Cuba admitió haber notado que la mujer sacaba enormes cantidades de dólares, en un país donde los controles aduanales son muy estrictos. La ley prohíbe exportar más de 5.000 dólares fuera de la Isla sin una autorización del Banco Central.

Incluso, el jefe de la Aduana General de la República, Nelson Cordovés, evitó aludir al caso durante una entrevista que ofreció en marzo pasado al programa Mesa Redonda, en el que le “declaró la guerra” a los que saquen más dinero y tabaco de lo permitido de la Isla. Ahí expuso que en el primer trimestre de 2024 se habían detectado 135 casos de viajeros que trataron de llevarse más dinero de lo legalmente autorizado, mientras que, en 2022, fueron 233. Sin embargo, Cordovés se saltó las cifras de 2023, el año en que Mirtza Ocaña realizó la mayoría de sus viajes.

Luego de la captura de Ocaña, el Nuevo Herald consultó a expertos, quienes sugirieron que el efectivo puede ser de las mipymes privadas, que necesitan enviar dinero fuera del país para pagar a sus proveedores en el exterior, o dinero de las ventas de viviendas que los particulares quieren depositar en cuentas bancarias extranjeras. Durante la investigación del caso en Estados Unidos, se informó que Ocaña creó en septiembre pasado la empresa Ocana & Paradise, LLC. Las publicaciones que hacía en sus redes sociales anunciaban el servicio de envíos aéreos y marítimos de alimentos y medicinas a Cuba.