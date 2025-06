Condenado a 28 años de cárcel el hombre que mató a su ex pareja embarazada en Las Tunas

La Habana/El Tribunal Provincial de Las Tunas condenó el viernes a 28 años de cárcel a un hombre acusado de matar a su ex pareja, informó la prensa oficial. “El acusado, en el horario de la madrugada del 5 de junio del 2024, agredió con un arma blanca y privó de la vida a la mujer (...) con quien tenía dos hijos”, dijo Periódico 26, que no reveló el nombre de la víctima ni del agresor.

No obstante, la descripción del delito coincide con el feminicidio de Katia Ortiz Figueredo, de 25 años, el año pasado en la misma fecha. Entonces, una tía de la joven contó al periodista cubano Alberto Arego que el asesinato se produjo en la puerta de la farmacia ubicada en la calle 11 del reparto Aguilera, cerca de las 11:00 de la noche y delante de varias varias personas que esperaban para comprar medicamentos.

“Estaban divorciados hacía unos meses pero él, bajo amenazas, la había retenido por cinco días en su casa y abusó sexualmente (de ella), dejándola embarazada, según informes del perito al hacer la necropsia, y dejando dos niños, uno de 8 años y una niña de 3”, reveló la familiar.

También identificó al asesino, de iniciales Y.V. que, aseguró, fue detenido esa misma noche. Preguntado por Arego sobre si la familia tenía conocimiento de la situación, la mujer aseguró que su sobrina tenía mucho miedo y no quería “exponer” a sus parientes a posibles represalias, por lo que no se hizo ninguna denuncia. Periódico 26 también resaltó que el agresor “ha sido sancionado con anterioridad por otros hechos”, aunque no aclaró si están relacionados a la violencia machista o si son de otra índole.

Además de la pena de cárcel, el tribunal aplicó las sanciones accesorias de privación de los derechos públicos, la prohibición de solicitud de pasaporte y salida del país durante el cumplimiento de su condena, y el deber de indemnizar con pensión alimentaria a sus hijos menores hasta la mayoría de edad o hasta que culminen los estudios.

El juicio fue celebrado como parte del “tercer ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales”, realizado esta semana por el Gobierno. El reporte de la prensa oficial en ningún momento habla de feminicidio o violencia machista, sino que lo cataloga –como figura en el Código Penal– como un asesinato.

Este viernes, los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) confirmaron la muerte el pasado 20 de junio de Orlis Daniela, una niña de nueve años, a manos de un vecino en Grito de Yara, Granma. “Orlis Daniela y sus hermanos más pequeños fueron quienes encontraron el cuerpo de su mamá, Yusmila Mayo Ruiz, víctima de feminicidio en 2024, en Las Tunas”, contaron las plataformas, que acusaron a las autoridades de no proteger a las víctimas indirectas de casos de violencia machista.

No obstante, la relación entre la niña y el agresor se desconoce, por lo que los observatorios calificaron el crimen de “feminicidio social”. 14ymedio, por su parte, registra estos casos como homicidio.

“La historia terrible de esta pequeña no es tragedia ni destino, es la consecuencia de una sociedad rota y un Estado feminicida, que se niega a proteger las vidas de las mujeres y las niñas”, zanjaron las plataformas, que pidieron protección para los cuatro hermanos menores de Orlis Daniela.

“Un total de 76 mujeres de 15 años y más fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, ex parejas u otras personas”

De acuerdo con un reciente informe del estatal Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, “un total de 76 mujeres de 15 años y más fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, ex parejas u otras personas”, según se conoció en procesos judiciales celebrados en 2024. El Observatorio creado en 2023 para recopilar datos oficiales sobre la participación femenina en diversos ámbitos –incluidas estadísticas de "mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional" por violencia machista– citó que "en el 73,7% de los casos el hecho tuvo lugar en el hogar y quedaron en total 70 menores sin el amparo materno".

Sobre la relación que tenían las víctimas con el agresor, apuntó que las muertes de mujeres por su pareja o ex pareja fueron 50 en 2023 y 55 en 2024.

En Cuba no está tipificado el feminicidio como delito y la información sobre los asesinatos machistas en la prensa oficial es escasa. Recientemente, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado para recabar datos sobre los feminicidios, pero aclararon que no sería público.

El registro de asesinatos machistas que realiza 14ymedio registra, en lo que va de año, 15 feminicidios.