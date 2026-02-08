Los conductores sin licencia son responsables de un tercio de los accidentes de tránsito en Cuba

La Habana/La ilegalidad en Cuba fue responsable de tres de cada 10 accidentes de tránsito en 2025. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveladas este domingo por Cubadebate, el 31% de los conductores involucrados en algún percance vial el año pasado no poseía licencia de conducción.

La cifra representa una ligera alza en comparación con lo que se reportó a mediados de 2024. En ese entonces, Roberto Rodríguez, jefe del Órgano Especializado de Tránsito del Ministerio del Interior, dijo en el programa oficialista Mesa Redonda que el 29% de los choferes involucrados en accidentes no poseía licencia de conducción.

Ante el aumento en estos casos, Cubadebate dice que se necesita una acción preventiva “más efectiva”, con controles viales “eficaces y disuasorios para detectar a conductores sin licencia”.

En el texto, el medio también urge a endurecer la vigilancia para ubicar a las personas que manejan “bajo los efectos del alcohol antes de que sus acciones culminen en tragedia”. La crítica sotto voce se debe a que los datos oficiales muestran que en la mitad de los accidentes estuvo involucrado el sector estatal. Y un dato aún más preocupante: el 98% de los implicados en un siniestro a quienes se les retiró la licencia por estar “bajo los efectos del alcohol” eran conductores que trabajaban para alguna institución.

El medio remarca que hay “problemas en los mecanismos de gestión, control, formación y disciplina dentro de las flotas estatales, que incluyen camiones, ómnibus, maquinarias y automóviles de servicio”. Asimismo, indica que “este patrón obliga a una revisión profunda de los protocolos de selección, capacitación continua, supervisión en ruta y régimen de consecuencias dentro de las entidades estatales”, debido a que “la seguridad vial es, en última instancia, una cuestión de voluntad política”.

En cifras generales, Cuba registró el año pasado un incremento en las muertes por accidentes de tráfico, en comparación con 2024. En el país se registraron 750 fallecidos, 18,2% más que un año antes, cuando se reportaron 634.

Esa no fue la única cifra al alza. El número de percances también subió, aunque marginalmente. El año pasado, hubo 7.538 accidentes, contra los 7.507 que se contabilizaron en 2024. Lo mismo sucedió con los lesionados. Las autoridades revelaron que hubo 6.718, 105 más que un año antes, con 6.613. En esos tres rubros, el país mostró un repunte, después de una baja en 2024.

Para las autoridades, el 72% de los accidentes viales fueron culpa del “factor humano”. En su descargo, señalaron que el “no respetar el derecho de vía, no prestar la debida atención a la conducción del vehículo y el exceso de velocidad” fueron las “causas principales de la mayoría de los siniestros”.

Además, señalaron que las motos, los ciclomotores y los peatones “estuvieron presentes en el 63% de los hechos”. El 2025 “se caracterizó por un incremento sostenido del parque vehicular, fundamentalmente de medios vulnerables, como las motos y ciclomotores y, con ello, de un número mayor de conductores con menor experiencia y capacidad de maniobra para afrontar los retos que impone un mayor flujo vehicular”, indicaron las autoridades en enero pasado.

En ese reporte, mínima fue la mención, casi escondida, al mal estado de las calles y carreteras por la falta general de mantenimiento, así como de buena parte del parque automotor con entre 40 y 70 años de funcionamiento. Apenas se mencionó la frase “eje vial deteriorado” en el país, denunciado una y otra vez por la población como una de las causas determinantes de la alta incidencia de los accidentes.

Ese problema ha sido admitido por el propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien reconoció a inicios del año pasado que “el deterioro se acumula” en torno a las carreteras y los vehículos.

Otro factor –no mencionado– ha sido el impacto de los apagones, que han mantenido sin funcionamiento decenas de semáforos por todo el país por largos períodos al día, lo que ha provocado que en intersecciones muy concurridas, como en La Habana, se hayan registrado múltiples accidentes en los últimos años.