Confirman dos feminicidios que elevan a 15 las víctimas en lo que va de 2026

Las organizaciones reiteran su llamado a la ciudadanía para aportar información que permita verificar los casos.

Una joven fue apuñalada por su pareja en Las Tunas y otra murió a manos de su padre en Pinar del Río

La Habana/Los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron esta semana dos nuevos feminicidios ocurridos el mismo día, el pasado 7 de abril, en las provincias de Las Tunas y Pinar del Río.

Según el comunicado publicado por las organizaciones, una de las víctimas es Maylén Fernández Soriano, de 26 años, asesinada por su pareja en su vivienda del poblado de San Juan, en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas. La directora de Alas Tensas, Ileana Álvarez, declaró a Martí Noticias que la joven murió por anemia aguda tras ser apuñalada.

“Aún con vida y ante la extrema precariedad, Maylén fue trasladada hacia el hospital en una carreta de bueyes y falleció antes de llegar”, explicó Álvarez. El crimen ocurrió en presencia del hijo en común de la pareja, un elemento que agrava el impacto de la violencia, según señalan ambos observatorios de género.

Aún con vida y ante la extrema precariedad, Maylén fue trasladada hacia el hospital en una carreta de bueyes y falleció antes de llegar

Ese mismo día, en la comunidad Las Maravillas, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, fue asesinada Yarisleidis Saavedra Hernández, también de 26 años, a manos de su padre, quien posteriormente se suicidó. La joven intentaba proteger a su madre de la agresión masculina.

La causa de muerte fue un shock hipovolémico y el caso ha sido clasificado como feminicidio familiar, una tipología menos frecuente que el feminicidio íntimo, pero que –de acuerdo con Alas Tensas–, pone en evidencia que la violencia de género no se limita a las relaciones de pareja y puede suceder dentro del propio entorno familiar.

“Lamentamos profundamente estos feminicidios verificados en Cuba y expresamos nuestras condolencias a las familias y comunidades atravesadas por estas violencias extremas”, comunicó Álvarez.

Alas Tensas alertó además sobre la aparición de feminicidios con características inusuales, que podrían estar relacionados con la “crisis humanitaria compleja y perpetua” que atraviesa Cuba. Las entidades independientes vinculan este fenómeno al colapso de servicios básicos y a la falta de políticas efectivas de prevención y protección para las mujeres.

El observatorio señala que la falta de estadísticas oficiales y de mecanismos institucionales eficaces deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad

Con estos casos, en lo que va de 2026, Alas Tensas ha registrado 15 feminicidios, 8 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género, y mantiene bajo investigación otros 7 posibles casos. Del pasado año 2025, el organismo continúa investigando 11 alertas de posibles feminicidios, 4 intentos de feminicidios y otro asesinato de hombre por motivos de género.

El observatorio señala que la falta de estadísticas oficiales y de mecanismos institucionales eficaces deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad. Reiteran su llamado a la ciudadanía para aportar información que permita verificar los casos, un proceso que se ha vuelto cada vez más difícil debido al deterioro de las comunicaciones y los apagones prolongados en el país.