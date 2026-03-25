Las plataformas reportan un nuevo feminicidio en Cuba y denuncian la dificultad para confirmar los casos

“Cada día es más difícil verificar y completar los casos por la desconexión y los apagones en Cuba”, lamenta Alas Tensas.

Maribel Batista Rodríguez, de 54 años de edad, fue asesinada el 14 de marzo por su ex pareja en Manzanillo, Granma

La Habana/Alas Tensas ha confirmado este miércoles un feminicidio ocurrido en Granma el pasado 14 de marzo. Se trata de Maribel Batista Rodríguez, de 54 años de edad, asesinada por su ex pareja en el barrio Moscú, del municipio granmense de Manzanillo.

“Pedimos ayuda de la ciudadanía para completar datos como los hijos que la sobreviven”, pide la organización, que lamenta que “cada día es más difícil verificar y completar los casos por la desconexión y los apagones en Cuba”. En lo que va de año, Alas Tensas ha registrado 13 mujeres muertas de manera violenta, la mayoría de ellas en crímenes de pareja, pero otras en distintas circunstancias, como Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

Además, reportan el caso de un hombre asesinado “por motivos de género”. De igual manera, contabilizan 7 intentos de feminicidio y asegura estar investigando más de una docena de casos, reportados en redes sociales.

Este martes, Alas Tensas constató el asesinato con “extrema violencia” de una niña de apenas 7 años, Gabriela Herrera Rodríguez, ocurrido el sábado en el Reparto Bahía, en Habana del Este. Según los testimonios recopilados en redes sociales, la menor salió de su casa al atardecer con la intención de hacer un mandado en la misma cuadra.

En lo que va de año, Alas Tensas ha registrado 13 mujeres muertas de manera violenta, la mayoría de ellas en crímenes de pareja

A ver que no regresaba, su madre movilizó a familiares y vecinos, quienes organizaron una búsqueda hasta que, horas más tarde, por la noche, su cuerpo fue encontrado con signos de “extrema violencia y lesiones de otra índole” en el patio del supuesto agresor, el cual ya fue apresado en Guanabacoa, aseguró la plataforma.

El ataque y la búsqueda de la menor se dio en medio de un apagón de más de 15 horas, reportó este lunes la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs. Según su publicación en redes sociales, las sospechas “apuntaron rápido a un vecino reciente.

Yamilka Lafita asegura que fue la esposa del presunto asesino quien alertó a la madre de la niña, tras ver a su pareja lavar una sábana manchada “de forma extraña. Horas después, alrededor de las 9:30 de la noche, se encontró el cuerpo sin vida de Gabriela dentro de un saco, detrás de una vivienda”.

La activista recordaba que en este reparto de la capital la violencia ha crecido en los últimos años. “Siempre fue de esos barrios tranquilos donde los muchachos jugaban y las reyertas eran cosa de nada”. No obstante, en la actualidad, indica, se registran robos con fuerza, al menos dos feminicidios y una menor desaparecida de dos años.

El de Gabriela era el segundo asesinato confirmado de una menor en la Isla en una semana. Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo habían reportado el caso de Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de 14 años, presuntamente violada por su padrastro antes del crimen, por el que, según algunos testimonios, se encuentra detenido. La agresión se produjo el 14 de marzo, en el barrio La Caldosa, en El Cornito, en Las Tunas.