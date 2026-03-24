Una niña de 7 años asesinada con "extrema violencia" en La Habana

Es el segundo asesinato registrado de una menor en la Isla en solo una semana

La Habana/Gabriela Herrera Rodríguez, una niña de 7 años, fue asesinada el pasado 21 de marzo, en el Reparto Bahía, en Habana del Este, ha confirmado este martes la plataforma independiente Alas Tensas.

Según el relato, la niña salió de su casa caída la tarde del sábado, con la intención de hacer un mandado en la misma cuadra. Después de un rato, al ver que no regresaba, su madre movilizó a familiares y vecinos, quienes organizaron una búsqueda hasta que, horas más tarde, por la noche, su cuerpo fue encontrado con signos de “extrema violencia y lesiones de otra índole” en el patio del supuesto agresor, el cual ya fue apresado en Guanabacoa, aseguró Alas Tensas.

El ataque y la búsqueda de la menor se dio en medio de un apagón de más de 15 horas, reportó este lunes la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs. Según su publicación en redes sociales, las sospechas “apuntaron rápido a un vecino reciente.

Yamilka Lafita asegura que fue la esposa del presunto asesino quien alertó a la madre de la niña, tras ver a su pareja lavar una sábana manchada “de forma extraña. Horas después, alrededor de las 9:30 de la noche, se encontró el cuerpo sin vida de Gabriela dentro de un saco, detrás de una vivienda”.

Alrededor de las 9:30 de la noche, se encontró el cuerpo sin vida de Gabriela dentro de un saco, detrás de una vivienda

El comunicador Niover Licea, que cita en su página de Facebook testimonios de residentes de la zona, había adelantado este domingo que la menor fue, supuestamente agredida con un arma blanca.

Por su parte, Yamilka Lafita asegura que en este reparto de la capital la violencia ha crecido en los últimos años. “Siempre fue de esos barrios tranquilos donde los muchachos jugaban y las reyertas eran cosa de nada”. No obstante, en la actualidad, indica, se registran robos con fuerza, al menos dos feminicidios y una menor desaparecida de dos años.

Este es el segundo asesinato confirmado de una menor en la Isla en una semana. Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo reportaron el caso de Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de 14 años, presuntamente violada por su padrastro antes del crimen, por el que, según algunos testimonios, se encuentra detenido. La agresión se produjo el 14 de marzo, en el barrio La Caldosa, en El Cornito, en Las Tunas.

Niover Licea divulgó días antes los primeros rumores sobre este asesinato, inicialmente reportado como desaparición. “Finalmente, fue hallada oculta dentro de sacos que se encontraban en la casa”. Además, indicó, según testimonios de vecinos, que “la menor habría sido víctima de una agresión extremadamente violenta”, que concluyó con un apuñalamiento múltiple.

Según testimonios de vecinos, que “la menor habría sido víctima de una agresión extremadamente violenta”

En su post de este martes, Alas Tensas señaló que están consternados con ambos casos y agregó que la crisis humanitaria que sufre Cuba “saca todos los males, nuevos y pendientes, sobre todo contra la parte más vulnerable de la sociedad: niñas, niños y adolescentes. La pederastia, el abuso sexual infantil y la violencia feminicida no han sido abordados ni prevenidos adecuadamente en la sociedad cubana”.

Asimismo, la organización llamó “a la observancia ciudadana y a la acción por la protección de las infancias, ahora más que nunca, cuando las autoridades solo se dedican a la represión y jamás han declarado un estado de emergencia por violencia contra mujeres y niñas”.

Las plataformas independientes registran en lo que va de año 11 mujeres asesinadas, la mayoría de ellas en crímenes de pareja, pero otras en distintas circunstancias. Entre estas está Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo, en un probable caso de robo con violencia.

El número de casos es escandaloso si se compara con los 11 que ha registrado España en 2026, con una población cinco veces mayor (49.570.725 habitantes).

Aunque es un problema cada vez más presente en el país, tanto autoridades o medios pocas veces lo abordan. El periódico santiaguero Sierra Maestra tocó por encima el tema este lunes. Aunque su titular prometía más (Femicidio y violencia de género, temas pendientes), el texto no aporta datos y se centra en una entrevista a María Julia Jiménez Fiol, quien es coordinadora de la Casa de Orientación a las Mujeres y las Familias en Santiago de Cuba.

“No se puede afirmar que exista un alza, porque no se cuenta con datos fidedignos para la comparación”

La funcionaria señaló que, aunque cada vez se revelan más casos, “no se puede afirmar que exista un alza, porque no se cuenta con datos fidedignos para la comparación”. Jiménez Fiol, tras reconocer que hay un vacío informativo que permita poner en perspectiva el problema y su posible agravamiento, aduce que lo que sí hay es más conocimiento de los casos por las redes sociales.

En su exposición, admite además que hay una deuda en el marco legal para hacer frente a esta crisis: “Aunque en la Constitución de la República y en el Código de las Familias han aparecido figuras que contribuyen al mejoramiento de la atención, todavía no es suficiente. Hay que trabajar más en el marco legal, en su conocimiento, así como en el correcto cumplimiento de los protocolos establecidos para las instituciones y los organismos”.