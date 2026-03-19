Dos mujeres asesinadas en Cuba, una adolescente y una mujer de 62 años

El 83,3% de los feminicidios en el país en 2025 fueron cometidos por las parejas de las víctimas

Las organizaciones Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba ya contabilizan tantos feminicidios en la Isla como hay confirmados en España, con una población cinco veces mayor

La Habana/Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han confirmado este miércoles el asesinato de dos mujeres, de 14 y 62 años, respectivamente, la pasada semana en la Isla.

La primera es Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de 14 años, presuntamente violada por su padrastro antes del crimen, por el que, según algunos testimonios, se encuentra detenido. La agresión se produjo el 14 de marzo, en el barrio La Caldosa, en El Cornito, en Las Tunas.

El pasado sábado, Nio reportando un crimen divulgó los primeros rumores del caso, que en un inicio fue reportado como desaparición. “Finalmente fue hallada oculta dentro de sacos que se encontraban en la casa”. Además, indicó, según testimonios de vecinos, “la menor habría sido víctima de una agresión extremadamente violenta”, que concluyó con un apuñalamiento múltiple.

En su mensaje, las ONG alertaron por “la dura situación que atraviesan las infancias, adolescencias y personas adultas mayores en el contexto actual de crisis humanitaria en Cuba, que se evidencia también en los feminicidios”.

Las ONG alertaron por “la dura situación que atraviesan las infancias, adolescencias y personas adultas mayores en el contexto actual de crisis humanitaria en Cuba, que se evidencia también en los feminicidios”

En un reporte anterior, las organizaciones advirtieron de que se enfrentan a “dificultades crecientes para verificar este tipo de crímenes en la Isla”. Yanelis Núñez, vinculada a la plataforma, explicó a este diario que, a la principal razón de que las autoridades suelen presionar a vecinos y posibles testigos para que no hablen con medios independientes, se suman ahora los problemas de comunicación y desplazamiento provocados por los cortes de electricidad en el país.

Esta situación la ilustra bien el asesinato de Santa Durán Hurtado, de 62 años, presuntamente a manos de su nieto el pasado 13 o 14 de marzo. De este caso apenas se conocen más datos salvo que ocurrió en Cruces, Cienfuegos, por estrangulamiento según los pocos testimonios que han trascendido.

El observatorio contabiliza como feminicidio familiar este caso y sitúa en 11 los ocurridos este año, mientras 14ymedio los sitúa en 10, al considerar que el asesinato de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo, puede estar vinculado a un robo con violencia.

El comunicador Niover Licea había dado noticia de ese suceso, sugiriendo que la víctima podría haber sido víctima de un asalto en el que quizá estaba implicada más de una persona. El principal sospechoso, decía Nio reportando un crimen, había sido un hombre del barrio que conocía a la mujer desde niño y que aparentemente pertenecía a una banda de ladrones de casas.

En su reporte de este miércoles, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, además de los dos asesinatos, reportaron que, en 2026, han contabilizado siete intentos de feminicidio, así como 11 posibles feminicidios que aún no se han confirmado.

El número de casos es escandaloso si se compara con los 11 que ha registrado España en 2026, con una población cinco veces mayor (49.570.725 habitantes).

El total de asesinatos machistas el año pasado en la Isla se ubicó en 42 –según el conteo de 14ymedio– a partir del reporte de ambas organizaciones y de redes sociales. La cifra es menor a los contabilizados en 2024 (52), aunque es solo un subregistro.

De acuerdo con un informe de los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, el 83,3% de los feminicidios en el país en 2025 fueron cometidos por las parejas de las víctimas y en más del 90% de los casos el agresor tenía un vínculo previo con la víctima. Asimismo, el hogar fue el principal escenario del crimen (62,5%) y el uso de arma blanca predominó (64,6%). En dos tercios de los casos se identificaron agravantes de especial crueldad, “lo que refleja altos niveles de ensañamiento”, según el reporte.

En dos tercios de los casos se identificaron agravantes de especial crueldad, “lo que refleja altos niveles de ensañamiento”, según el reporte

En 29 casos (60,4%) las víctimas tenían personas dependientes a su cargo, principalmente hijas e hijos menores de edad, “lo que ha generado situaciones de orfandad y desprotección sin políticas estatales específicas de reparación y acompañamiento”.

Cuba fue el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina en 2024 –empatado con otros dos– según los datos de Cepal, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, aunque el Gobierno no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes ni ha aprobado una ley integral contra la violencia de género. Según estudios, la mayoría de los agresores conocían a la víctima y mantenían una relación sentimental con ellas.

Ante esta situación, los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba llevan años reclamando a las autoridades la implementación de una estrategia que incluya medidas de prevención, protección, atención y reparación para las víctimas.