La consultora Auge teme que muchas mipymes quiebren con las reformas económicas

Madrid/Las 176 reformas económicas anunciadas por el régimen cubano la semana pasada siguen suscitando dudas entre los especialistas. La más reciente muestra es el informe de la consultora Auge publicado este miércoles.

En este caso, no se duda de que las medidas sean verdaderamente capitalistas o supongan una apertura real, como han hecho especialistas como Pedro Monreal o Ricardo Herrero, sino que se pone en cuestión, contradictoriamente, que esa apertura beneficie a los pequeños empresarios cubanos. “No es un plan de desarrollo en tiempos de bonanza. Se implementa en el peor contexto posible”, comienza aseverando el informe, firmado por el fundador de Auge, Oniel Díaz Castellanos.

El experto destaca, entre los cambios que propone la reforma, siete que afectan de manera específica a las mipymes, y que pueden hacer que estas “se queden fuera”. El principal, para Auge, es la estimulación de la participación de inversores extranjeros. “Un fondo español, un inversor de la diáspora o una empresa extranjera puede comprar una participación en tu empresa”, señala Díaz Castellanos, pero advierte: “eso exige un proceso complejo” y conlleva un riesgo: “que los extranjeros, con mayor capacidad financiera y tecnológica, desplacen a los locales o se aprovechen de su asimetría de información”.

“El pequeño emprendedor que intente competir en energía o banca probablemente será barrido”

Un segundo cambio al que Auge le pone objeciones, pese a ser una demanda por parte del sector privado desde hace décadas, es la reducción de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales. “Puedes entrar en negocios que antes te estaban vedados”, dice el consultor, quien pone enseguida un “pero”, de nuevo, a la entrada de extranjeros: “esta apertura también permite la entrada de grandes actores internacionales y locales con mucha mayor capacidad de inversión y escala, si cambiase eventualmente la relación entre Cuba y los Estados Unidos”. Según su punto de vista, “el pequeño emprendedor que intente competir en energía o banca probablemente será barrido”, pues “la apertura beneficia a quienes ya tienen capital, contactos y capacidad de gestión”.

En cuanto al tercer cambio relevante, considera Auge que es la apertura bancaria y financiera, que incluye la ampliación de instituciones bancarias con capital privado, la apertura de cuentas en divisas sin autorización previa y la creación de un mercado cambiario digital con casas de cambio privadas. “En teoría, más acceso al crédito y a las divisas. Puedes abrir cuentas en USD sin pedir permiso y acceder a préstamos de nuevos bancos privados”, expone Díaz Castellanos, que vuelve a objetar: “Pero la banca privada seguramente concentrará sus servicios en clientes grandes y rentables”.

Además, teme, “las mipymes pequeñas seguirán teniendo dificultades para acceder a crédito” y la devaluación “encarecerá los costos en divisas, y el crédito en moneda extranjera puede volverse impagable si tus ingresos están en pesos”.

"Si tus costos están en divisas y tus ingresos en pesos, tu margen se comprime hasta desaparecer"

Esta devaluación es, para el consultor, el “más ominoso cambio”. Así, vaticina: “Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas. El peso perderá valor frente al dólar de forma continuada y los precios internos subirán. Si tus costos están en divisas y tus ingresos en pesos, tu margen se comprime hasta desaparecer. Muchas empresas quebrarán”.

Tampoco la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes le parece del todo una buena noticia: “Puedes escalar sin barrera legal, pero crecer implica rediseñar tu estructura organizativa, manuales de funciones, políticas de compensación y clima laboral. El crecimiento implica mayores costos y riesgos que no todas las empresas pueden asumir”.

Respecto a que una persona pueda ser titular o socio de múltiples empresas, también matiza: “Puedes diversificar riesgos y aprovechar distintos nichos sin necesidad de cambiar de socio o crear estructuras complejas, abriendo la puerta a holdings personales. Pero la diversificación mal gestionada puede diluir tu enfoque y tu capital. Tener tres negocios no es mejor que tener uno bien gestionado”.

"La diversificación mal gestionada puede diluir tu enfoque y tu capital. Tener tres negocios no es mejor que tener uno bien gestionado"

Y ni siquiera la entrada de sociedades anónimas (S.A.) es, para Díaz Castellanos, algo que celebrar. Sus cautelas dejan entrever una resistencia precisamente al crecimiento y a la apertura. “Una mipyme puede convertirse en S.A., emitir acciones y captar capital de inversionistas sin ceder el control total”, dice, “pero la S.A. implica mayores requisitos de gobierno corporativo, transparencia y cumplimiento fiscal. No es un paso que deba darse a la ligera, y si la regulación es compleja, podría desincentivar a muchos”.

Lejos de presentarse como pesimista, el reporte argumenta que es necesario ver los cambios “con pragmatismo”. Por ello, propone “cuatro pasos” antes de tomar cualquier decisión dentro de las reformas económicas. Todos, ciertamente, basados en el más básico sentido empresarial: hacer un análisis interno, estudiar las nuevas normas, evaluar las oportunidades y los riesgos –por ejemplo a la hora de entrar en una actividad antes prohibida– y establecer un plan de acción “con hitos y responsables”.

El fundador de Auge predice que el proceso de implementación de las 176 medidas “se irá configurando progresivamente como un nuevo conjunto de elementos a considerar en la conducción de cualquier empresa” y que “no son una varita mágica”. E insiste, a modo de conclusión: “Las oportunidades se concentrarán en quienes tengan capital, contactos y capacidad de gestión; los demás quedarán fuera en un proceso de consolidación”.