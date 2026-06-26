Sin dar la fecha de entrada en vigor, la prensa oficial publica la lista de las 176 reformas económicas

Vecinos de La Habana intentando comunicarse en estos días de escasez de señal, tanto telefónica como de internet.

El primer ministro pide a la población que las conozca y "participe activamente en su implementación y control"

La Habana/El Gobierno publicó este jueves el paquete de reformas económicas y sociales que incluyen las 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la Isla en medio de la presión de EE UU y la profunda crisis de los últimos años.

El documento, reproducido en varios medios oficiales, indica que las reformas están actualizadas y aprobadas "como resultado de un amplio proceso de consulta y debates" en reuniones realizadas durante la última semana en el Buró Político y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, el máximo órgano de Gobierno cubano.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló la importancia de que la población "las conozca para que participe activamente en su implementación y control" al informar en las redes sociales que las reformas están disponibles en la plataforma estatal Soberanía y en el sitio de la Presidencia cubana.

Las medidas aprobadas –cuya entrada en vigor no se ha anunciado– van desde la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

Manuel Marrero señaló la importancia de que la población "las conozca para que participe activamente en su implementación y control"

En el sector del turismo prevén la entrada de nuevos inversores, la expansión internacional de franquicias cubanas, así como la posibilidad de desarrollar negocios inmobiliarios en La Habana y otras zonas vinculadas a ese ámbito.

Asimismo, plantean perfeccionar la planificación de mediano y largo plazos de la economía, enfocada en "el diseño del desarrollo, priorizando los equilibrios macroeconómicos; reducir problemas estructurales y dar señales de política para todos los actores económicos".

En este apartado contemplan transitar hacia un modelo de planificación financiera, donde "el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del mercado".

Respecto a las inversiones, proponen ampliar los límites de aprobación a partir de "la descentralización de la facultad" a empresas estatales, sociedades mercantiles e inversión extranjera "en función de sus capacidades financieras y acceso a los recursos".

Las reformas descentralizan a nivel municipal una serie de competencias, entre ellas, la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria, financiera, tributaria local, ambiental y enfrentamiento al cambio climático, de proyectos, del conocimiento y la capacitación.

Además, faculta a los municipios para que aprueben inversiones en correspondencia con su estrategia de desarrollo, que incluye gestionar proyectos de cubanos residentes en el país y en el exterior.

Las medidas incluyen la participación del capital privado en la actividad bancaria con la ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por parte de empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera con licencia de banca corporativa y universal, bajo supervisión del Banco Central de Cuba.

En esta área comprende otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas, crear un mercado cambiario digital, en tiempo real, con agentes autorizados, así como implementar un sistema de subastas de divisas.

Para el sector privado las medidas posibilitarán que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa, la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas.

Por primera vez, permitirán la creación de mipymes en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas. Se ha anunciado también la reducción de las actividades prohibidas al sector privado, pero sigue sin conocerse el listado final.

Por primera vez, permitirán la creación de mipymes en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas

Los cambios proponen dinamizar el comercio exterior y el sector inmobiliario, otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales; autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, y abrir cuentas bancarias en el exterior.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel avanzó por sorpresa estas medidas el pasado 12 de junio y afirmó recientemente que la realidad actual "impone cambios urgentes y necesarios", y que se trata de "una agenda económica y social de emergencia".

En una entrevista concedida al grupo mediático dominicano Corripio, Díaz-Canel subrayó que estos cambios son unas "soluciones cubanísimas" y un "ejercicio de soberanía", aunque reconoció que la presión de EE UU contribuyó a "acelerar" las decisiones.

La mayoría de economistas han señalado que apuntan en la buena dirección y que muchas de ellas ya habían sido solicitadas hace décadas, pero dudan de la capacidad del Gobierno para implementarlas y consideran que serán imposibles de llevar a la práctica en el marco actual de relaciones con Washington.

La Casa Blanca mantiene relativo silencio al respecto, aunque ha dado señales, a través de algunos portavoces, de considerar insuficientes los cambios.