El consumo de drogas en Cuba se disparó un 200% tras la pandemia

En Las Tunas, el rango de edad de mayor consumo se concentra entre los 14 y 25 años

La Habana/En Cuba, el consumo de drogas luego de la pandemia de covid-19 ha subido un 200%. La cifra fue revelada por el doctor Alejandro Mestre Barroso, especialista de primer grado en Toxicología, quien dio una conferencia durante la inauguración del Observatorio Provincial de Drogas de las Tunas, el viernes pasado.

Durante su participación, el especialista señaló que, en 2024, el Centro Nacional de Toxicología reportó 600 casos en el país, de los cuales más del 90% correspondió a drogas sintéticas. “Eso es la punta del iceberg”, advirtió.

En la provincia de Las Tunas, se documentó un incremento de casos de consumo de más del 81,4% entre 2024 y 2025. Sin embargo, según la nota publicada en el medio oficialista Periódico 26, “los investigadores aclaran que este dato no significa, necesariamente, que haya aumentado el consumo, sino que existe una mayor solicitud de ayuda, ya que las personas saben ahora a dónde acudir”.

Los datos de la provincia también muestran que el rango de edad de mayor consumo se concentra entre los 14 y 25 años, “aunque se han registrado casos de pacientes que iniciaron a los 8 años”. También se identificó que los hombres son los mayores consumidores; sin embargo, se ha detectado un incremento entre las mujeres, “traducido en un aumento de embarazadas adictas”.

“Casi el 50% de las familias eran funcionales, con normas bien delimitadas, con padres universitarios”

“Casi el 50% de las familias eran funcionales, con normas bien delimitadas, con padres universitarios”, subrayó Mestre Barroso, al remarcar que la adicción no aparece únicamente en entornos disfuncionales.

Ya en 2024, el mismo especialista había advertido que en Las Tunas se vivía “el momento de más alto consumo en los últimos 20 años, que es aproximadamente el tiempo que se lleva una estadística más fidedigna de este tema”, aunque no dio cifras. En una entrevista para el mismo medio provincial, alertaba que había ya un “alza del consumo de drogas importantísimo”, que se manifestaba “en todos los municipios de la provincia, y desde edades muy tempranas”.

Desde ese año, el médico trabajaba en la creación del Observatorio Provincial de Drogas, que, según Periódico 26, es el primero en su tipo en el país. “Es la culminación de un proceso iniciado en diciembre de 2023, cuando un grupo de tuneros se especializó en Toxicología en el Centro Nacional de Toxicología de La Habana. En casi 40 años la provincia no había contado con un especialista en esa materia”, explicó.

Según el diario, al llegar, los médicos se percataron de un incremento en el consumo de drogas, “agravado por el desconocimiento general, incluso dentro del sector de la Salud, sobre qué tipos de sustancias circulaban”.

En 2023, la droga que más se consumía en la Isla era la marihuana. “Desde el 2011 y con una tendencia al incremento en su tráfico y consumo”, los cannabinoides sintéticos son los que más circulaban, dados “sus potentes y rápidos efectos, capacidades para mezclar e incrementar con pocas dosis el expendio de estas sustancias y sus ganancias”, dijo en ese entonces el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), en una emisión de la Mesa Redonda.

El consumo de drogas se ha diversificado, sobre todo hacia las sustancias sintéticas, “más baratas y menos riesgosas para el traficante”

Sin embargo, con el tiempo, el consumo de drogas se ha diversificado, sobre todo hacia las sustancias sintéticas, “más baratas y menos riesgosas para el traficante”. Y, entre ellas, el químico sigue siendo el rey de los estupefacientes en la Isla.

El mismo Poey Guerra, en 2025, remarcó que el químico es el narcótico “de mayor impacto en nuestra sociedad en estos momentos”, algo que asoció al auge de las drogas sintéticas –hechas en laboratorios–, que son “un gran negocio y lucrativo: menos dinero invertido, más rápido lo obtienen y más rápido lo venden”. Las naturales como la marihuana, dijo, tardan más en producirse.

Sobre el tráfico de estupefacientes en el país, solamente la tenencia de drogas o "sustancias con efectos similares" puede acarrear una pena de hasta tres años de cárcel. En cuanto a los que lucran con sustancias ilícitas, la sanción puede elevarse hasta 30 años, cadena perpetua e incluso la pena de muerte, de acuerdo con el Código Penal.

En agosto pasado, las autoridades cubanas anunciaron que se habían incautado, en lo que iba del año, 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, además de haber detenido a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.