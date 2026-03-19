El Convoy Nuestra América ultima los preparativos para salir de México rumbo a Cuba

El activista climático brasileño Thiago Ávila explicó a la prensa detalles de la salida este jueves del barco.

En mayo partirá otra flotilla española con ayuda fotovoltaica para la Isla, denominada Rumbo a Cuba

Ciudad de México / Madrid/El activista climático brasileño Thiago Ávila explicó este miércoles que la misión internacional Convoy Nuestra América, que eeste jueves sale en barco desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán rumbo a Cuba, trasladará varias toneladas de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

"Las personas fueron al puerto, mañana jueves llegan los paneles solares y mucha de la ayuda humanitaria también llegará mañana", contó a EFE el reconocido activista, quien precisó que serán unas 40 personas las que integren la misión.

Desde el puerto del sureste de México, Ávila destacó que las últimas horas se han dedicado "a preparar a las personas para el viaje, solicitando los visados y, en fin, mucha tarea organizativa". "Vemos el apoyo creciente aquí de la población, desde México y el mundo", subrayó Ávila.

"En Cuba ya empezaron a llegar las primeras delegaciones, el primer avión de carga ya llegó y con medicamentos, alimentos, todo lo que pueda para apoyar al valiente pueblo de Cuba. Entonces, el convoy ya empezó. Mañana [por hoy] nosotros salimos en barco desde Progreso, que es nuestra parte, pero en Cuba las cosas ya están se movilizando también", remarcó.

"En Cuba ya empezaron a llegar las primeras delegaciones, el primer avión de carga ya llegó y con medicamentos, alimentos, todo lo que pueda para apoyar al valiente pueblo de Cuba"

La primera delegación del Convoy Nuestra América llegó este miércoles a Cuba con cerca de cinco toneladas de insumos y medicamentos, paneles solares y sistemas fotovoltaicos, valorado en medio millón de euros, en una muestra de apoyo frente al bloqueo petrolero impuesto por EE UU, según informó la Internacional Progresista.

El grupo está compuesto por 120 representantes de 19 países, 50 asociaciones y colectivos, trece movimientos políticos y sindicatos, y cuatro eurodiputados, con suministros aportados desde Roma y Milán, Italia.

El cargamento constituye una cooperación del Convoy Europeo Deja a Cuba Respirar, al cual contribuyeron grupos de solidaridad, así como organizaciones sociales, sindicales y políticas de Italia, Suiza, Inglaterra, Austria, Irlanda, Bélgica, Portugal, Francia, Grecia, Argelia, Islandia, Escocia y España.

En su primera jornada de actividades, esta avanzada visitó el hospital habanero Hermanos Ameijeiras, donde entregaron una parte de los suministros destinados a cuatro hospitales de la capital cubana enviados desde las ciudades italianas de Roma y Milán.

El Convoy Nuestra América es impulsado por la Internacional Progresista (IP), un movimiento global que defiende la justicia social, la democracia, la sostenibilidad ecológica y la paz, con apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, conocida por sus demandas a líderes internacionales en favor de medidas inmediatas para mitigar los efectos del cambio climático.

Sus organizadores han informado que trasladarán más de veinte toneladas de ayuda para Cuba por aire, mar y tierra desde distintas partes del mundo.

En esta jornada, también llegaron a La Habana más de 40 activistas de Estados Unidos participantes en el convoy internacional que intercambiarán con comunidades cubanas y donarán material sanitario a hospitales de la Isla.

En las próximas horas se espera el arribo a La Habana de veinte chilenos que traen en sus maletas más de 600 kilos de medicamentos, insumos clínicos, leche y material escolar. Este grupo lo integran parlamentarios, miembros de partidos políticos y de organizaciones sociales, graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, sindicalistas y representantes de otros sectores.

Además, este jueves se anunció otra flotilla, bautizada Rumbo a Cuba, prevé dirigirse en mayo a la Isla con equipamiento fotovoltaico para instituciones sanitarias del país y un llamamiento a su vez en contra del embargo.

La iniciativa, presentada este jueves a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, está impulsada por organizaciones sociales, sindicales y políticas españolas de distintos espacios, y abierta a quienes quieran sumarse hasta entonces.

La flotilla en sí, a bordo del velero Astral de Open Arms, será simbólica, señaló ante la prensa el fundador y director de esa ONG, Óscar Camps. El grueso de la ayuda humanitaria está previsto que parta desde México, donde el transporte del material podría cubrirse en apenas un día y medio.

"Tanto en Cuba como en Gaza estamos viendo cómo las consecuencias de los bloqueos inhumanos los paga el pueblo con su bienestar, con su salud y con sus vidas. Por ello, al igual que nos hemos implicado en la Global Sumud Flotilla de Gaza, desde Open Arms nos sumamos a la iniciativa Rumbo a Cuba con la idea de aportar nuestra experiencia en misiones humanitarias internacionales para ayudar a romper el bloqueo sobre la Isla, sostuvo Camps.

"Está en función de la meteorología, del estado de la mar y del contexto político en el que nos encontremos. (…) Por lo menos lo intentaremos"

El material busca fortalecer la resiliencia energética de instituciones sanitarias cubanas y en concreto del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Aunque está previsto que el barco parta de Barcelona, no tiene aún fijado ni el recorrido ni la fecha de partida.

Tampoco puede anticipar su duración: "Está en función de la meteorología, del estado de la mar y del contexto político en el que nos encontremos. (…) Por lo menos lo intentaremos. Si luego lo conseguimos o no lo conseguimos será cuestión política, quizás, pero no por nuestro interés y por nuestra determinación", añadió Camps.

El volumen de la ayuda dependerá del éxito que recaude esta convocatoria humanitaria, pero su objetivo mínimo es poder garantizar la energía fotovoltaica en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital de La Habana.

"Estamos cansados de ver cómo la energía se utiliza como herramienta de destrucción de los pueblos, como herramienta bélica. La energía tiene que ser un derecho que preserve derechos humanos en La Habana, en Cuba y en todas partes", añadió este jueves José Vicente Barcia, integrante de la Cooperativa Ecooo Revolución Solar, que también participa en esta campaña.

No se puede seguir permitiendo, según añadió, "que el contexto internacional pivote en torno al control geoestratégico de la energía y que eso justifique la violación de derechos humanos, el comienzo de las guerras".