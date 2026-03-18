Llega a Cuba con ayuda humanitaria la primera delegación de la “flotilla de Gaza”

Delegación de la "misión" Nuestra América, auspiciada por la Flotilla Global Summud, a su llegada este miércoles al aeropuerto de La Habana.

El grupo está compuesto por 120 activistas y la carga, por cinco toneladas de medicinas, además de sistemas fotovoltaicos

Madrid/La primera delegación de la “misión internacional” denominada Nuestra América, auspiciada por la misma Flotilla Global Sumud que, liderada por la sueca Greta Thunberg, intentó infructuosamente llegar a Gaza el pasado octubre, aterrizó este miércoles en La Habana procedente de Italia con un cargamento de ayuda humanitaria. En el aeropuerto fueron recibidos con pompa por los medios oficiales, que también reportaron su partida desde Roma.

“La solidaridad no se puede bloquear y no se bloqueará nunca, sobre todo con nuestra Isla resiliente resistente”, clamaba antes del viaje una mujer cubana, aplaudida por los presentes. “En esta isla no se rinde nadie”, añadía.

El grupo está compuesto por 120 activistas de 13 nacionalidades, 17 asociaciones “solidarias”, 11 organizaciones políticas y sindicales y “cuatro delegaciones de eurodiputados”, según informó la televisión estatal cubana.

La carga, por valor de más de 35.000 euros, incluye cinco toneladas de medicamentos, así como paneles solares y sistemas fotovoltaicos

La carga, por valor de más de 35.000 euros, incluye cinco toneladas de medicamentos, así como paneles solares y sistemas fotovoltaicos. “Hemos llegado a Cuba. La delegación internacional del Convoy Nuestra América ha llegado a Cuba. ¡Solidaridad internacional frente a las amenazas de Trump! Cuba no está sola”, escribió la Internacional Progresista en redes sociales.

También este miércoles, una veintena de chilenos se sumaron al convoy y partió a La Habana llevando consigo un total de 30 maletas con más de 600 kilos de medicamentos, insumos clínicos, leche y material escolar.

Ayer, los partidos Izquierda Italia y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS) señalaron en un comunicado que esta primera delegación es "una misión de solidaridad internacional" con medicamentos y material sanitario. Además, activistas de organizaciones como la agencia italiana para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba señalaron que “se está organizando una nueva misión en mayo y en organizar contenedores que partirán hacia la isla caribeña por mar para transportar el material”.

Este jueves, de hecho, partirá a la Isla un barco desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, como parte de la misma misión. Además, otras tres embarcaciones saldrán desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, el 20 de marzo como apoyo al convoy, que planea llegar a Cuba el 21 de marzo.

En un comunicado en su página de internet, la misión señala que es “un esfuerzo de solidaridad internacional sin precedentes” y que tiene como objetivo la entrega de “suministros vitales” para que el pueblo cubano pueda “hacer frente al inhumano bloqueo económico y energético a la Isla”.

Las embarcaciones llevarán voluntarios y “comida, medicina y suministros esenciales”, de acuerdo con el mismo reporte de los organizadores. En total, estos esperan que arriben más de 20 toneladas de alimentos, medicinas, equipos solares y otros artículos de primera necesidad, tanto por avión como por barco.

A ella se han unido, entre otros activistas de extrema izquierda, el español Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y ex líder de Podemos

La iniciativa está inspirada en Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria. A ella se han unido, entre otros activistas de extrema izquierda como la propia Greta Thunberg, el español Pablo Iglesias –ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y ex líder de Podemos–, el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el estadounidense Hasan Piker, el grupo irlandés Kneecap y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls. También participarán Gerardo Pisarello Prados, parlamentario español, y David Adler, co-coordinador general de la Internacional Progresista.

Ante la crisis sin precedentes que vive la Isla, y unas medidas económicas por parte del régimen a todas luces insuficientes, sobre todo en el corto plazo, el país se resigna a la caridad. El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hará una donación económica “de manera personal” a la cuenta difundida días antes por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, perteneciente a la nueva asociación civil Humanidad con América Latina, creada por un grupo de artistas y activistas simpatizantes del castrismo.

Sin embargo, de las 1.200 toneladas de alimentos traídos por buques de la Armada mexicana el pasado 28 de febrero, poco han visto los cubanos en la calle. En Luyanó, la semana pasada, donaron un “paquetito” de frijoles por cada cuatro personas –con la palabra “Bienestar” impresa en él– y, este martes, una pequeña lata de atún para mayores de 65 años y niños y, adicionalmente para estos, un paquete de galletas Marías. “Todo pasando una cola horrible”, refiere una vecina, que explica que solicitaban la presentación obligatoria de la identificación del que recibe la donación, la tarjeta del menor y la del anciano.