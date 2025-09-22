Israel afirma que la Flotilla Sumud es una "iniciativa yihadista" apoyada por Hamás

La gente acude al puerto de Sidi Bou Said (Túnez) con banderas palestinas en apoyo a la Flotilla Global Sumud.

Jerusalén/El Ministerio de Exteriores israelí afirmó este lunes que la flotilla Global Sumud, compuesta por decenas de embarcaciones que salieron desde costas españolas, tunecinas e italianas con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza, está "abiertamente apoyada por la organización islamista Hamás.

"La Flotilla a Gaza está abiertamente apoyada por el grupo yihadista Hamás", dijo el Ministerio este lunes en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Según Exteriores, la Flotilla no es "humanitaria", sino una "iniciativa yihadista" al servicio de los intereses de Hamás.

En el mensaje, aseguran que Hamás ha hecho un llamamiento a movilizar todos los medios para apoyar a la Flotilla en su trayecto hacia Gaza.

Los organizadores de la iniciativa para llevar ayuda a la Franja han alertado sobre la presencia de "múltiples drones" cerca de sus barcos que navegan en aguas internacionales. Previamente, denunciaron dos ataques "con dron" durante su escala en Túnez, sin causar daños humanos ni materiales, lo cual fue desmentido por la Dirección General de la Guardia Nacional tunecina. El motivo del incendio ocurrido a principios de este septiembre, según el comunicado de las autoridades, fue "fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque", provocado posiblemente por "la explosión de un encendedor o una colilla".

La Guardia Nacional aclaraba también que "contrariamente a lo que circula en redes sociales sobre la existencia de un dron que atacó a uno de los buques atracados en el puerto de Sidi Bou Said, procedente de España y perteneciente a la Flotilla Sumud, esta noticia es completamente infundada". Al mismo tiempo, aseveraba que "no existe ningún acto hostil ni ataque externo" y llamó a los ciudadanos a informarse de "fuentes oficiales" y a "evitar los rumores". Israel, por su parte, ha negado rotundamente cualquier ataque.

La iniciativa integrada por activistas, políticos, periodistas y médicos de más de cuarenta nacionalidades, está considerada como la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el asedio israelí de la Franja .

"Estamos en medio de una lucha en la que estamos venciendo a nuestros enemigos y debemos destruir el eje iraní, y está en nuestras manos"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, adelantó este lunes, durante un vídeomensaje con motivo de la víspera del Año Nuevo judío, que Israel debe "destruir el eje iraní" en el año que comienza.

"Estamos en medio de una lucha en la que estamos venciendo a nuestros enemigos y debemos destruir el eje iraní, y está en nuestras manos", advirtió el mandatario en un comunicado distribuido por su Oficina, tras reunirse en Tel Aviv con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir.

"Esto es lo que nos espera en el próximo año, que podría ser un año histórico para la seguridad de Israel", subrayó. El mandatario aseguró además que Israel está decidido a alcanzar los "objetivos de guerra" no sólo en Gaza, sino también "en otros frentes".

"Que sea un año de seguridad, victoria y unidad. Feliz Año Nuevo", concluyó. El 13 de junio de 2025, Israel atacó –nueve días después lo hizo EE UU con sus bombarderos B-2– varias instalaciones nucleares y militares en Irán, alegando que Teherán estaba cada vez más cerca de fabricar armas atómicas.

La ofensiva desencadenó una guerra de doce días que dejó más de un millar de iraníes y una treintena de israelíes muertos.