Los cortes de luz 'apagan' los mercados mejor surtidos de La Habana

"La gente aquí no está acostumbrada a estos apagones", decía en voz alta una mujer a la salida del mercado de 19 y B este miércoles. Conocido en la capital como la boutique de las viandas, este comercio sobresale por estar siempre bien surtido, sobre todo en comparación con otros que se encuentran por toda la Isla, pero la clienta dejaba el local con dos plátanos macho en la mano.

La llegada de los apagones, sin embargo, ha impactado de lleno en él. Las ofertas son pobres y nadie quiere estar dentro del establecimiento, en medio del corte de luz programado para el Vedado desde primera hora de la mañana.

"Cómprame aunque sea medio melón, mi vida, que ya me quiero ir", imploraba, abanico en mano, una vendedora a un cliente que pasaba por su tarima. "Estoy soportando este calor, y la bursitis que tengo, para más desgracia", se lamentaba.

En la concurrida plaza apenas se podía encontrar ayer medio kilo de tomates por 200 pesos, ciruelas chinas a 60 y zanahorias o remolachas por 80 pesos la libra.

A mediodía, muchos puestos estaban ya cerrados. Los vendedores prefirieron no seguir soportando el calor en medio de la falta de electricidad y se marcharon, pero la gente no dejaba de llegar intentando conseguir algo, a pesar de los elevados precios. El temor a que cuando se restableciera el servicio eléctrico no quedara nada superó las pocas ganas de estar allí.

Los vendedores del mercado informal tampoco pululaban ayer por el lugar. "Tengo leche, perritos, picadillo, hasta langosta". Los susurros que no cesan normalmente habían dejado de escucharse este miércoles.

Un comerciante pregonaba con sorna mientras recogía sus yucas y malangas: "Coge tú solidaridad aquí, que me voy".

"Pero compañero, ¿usted no cree que es necesaria la solidaridad?", le preguntaba otro con ironía. "Claro, claro, la solidaridad. Pero yo estoy como esta revolución, que ha dicho basta y ha echado a andar", contestó saliendo como un bólido, mientras se armaba a sus espaldas tremenda risotada.

