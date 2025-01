CRF acusa al Gobierno cubano de alargar el proceso judicial en Londres para retrasar el pago de su deuda

Madrid/Hasta el pasado sábado no se sabía que el Banco Nacional de Cuba (BNC) había apelado ante la Corte Suprema de Reino Unido la sentencia favorable al fondo de inversión CRF I Limited, que reclama una deuda de más de 72 millones de euros. El canal de Miami Telemundo 51 dio a conocer el sábado que la apelación se presentó el pasado 18 de diciembre y que el acreedor envió una carta a Miguel Díaz-Canel en la que le proponía un acuerdo –cuya fecha límite de aceptación expiraba este domingo– para zanjar el asunto, renunciando a la vía judicial.

“Le escribimos con decepción para señalar que sus representantes legales continúan con este asunto ante la Corte Suprema del Reino Unido”, arranca el documento. En el texto, el fondo recuerda que hasta ahora la Justicia ha fallado a su favor y que, si bien la apelación es claramente legítima, “parece servir para poco propósito, más allá de prolongar el proceso, aumentar los costos para todas las partes y dejar el acceso de Cuba a los mercados financieros internacionales severamente restringido”.

A fin de obtener lo reclamado, CRF hace una oferta para resolver la reclamación rápidamente –aunque subrayando en que confía que los tribunales volverían a darle la razón– que aparece en un documento adjunto. Según Telemundo 51, el pacto consiste fundamentalmente en el abono inmediato de 40 millones de libras en una cuenta británica determinada por el fondo y la creación de un nuevo mecanismo de préstamo que permita reestructurar la cantidad restante sin intereses durante cinco años.

En la carta, CRF advierte de que con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump “es probable que el panorama global cambie, cerrando potencialmente la ventana de oportunidad actual para un acuerdo negociado”. El fondo pedía a Díaz-Canel que reflexionara sobre la propuesta y realizara, de considerarlo oportuno, una contraoferta como parte de una negociación para cerrar lo antes posible la situación. Además, se solicitaba al mandatario cubano que designara un contacto para llevar a cabo las conversaciones en caso de estar de acuerdo, insistiendo en que el pacto debía cerrarse el 19 de enero de 2025.

“Estamos seguros de que una solución mutuamente beneficiosa está a su alcance, una que resuelva las reclamaciones de CRF al tiempo que señala a la comunidad financiera mundial la voluntad de Cuba de comprometerse de manera constructiva con sus acreedores”, insiste el documento.

Telemundo 51 consultó con un experto, el economista Luis R. Luis, colaborador de 14ymedio, puso en duda que el Gobierno cubano aceptase esta vía de conciliación. “Conociendo que tienen una disponibilidad baja de divisas y de activos, y también el hecho de que, en general, ellos no ceden muy fácilmente, me imagino que no van a acceder a negociar esta oferta. Es simplemente una especulación, pero yo diría que probablemente esto no avance por ese camino”, indicó.

El caso entre CRF y el régimen cubano tiene su origen en unos préstamos suscritos en 1984 con Credit Lyonnais e Istituto Banco Italiano y que transfirió después al ICBC Standard Bank (filial británica del banco chino ICBC). CRF, un fondo creado en 2009 en Islas Caimán adquirió esa deuda, valorada en más de 72 millones de euros, en 2019 e intentó contactar con la parte cubana para cobrarla.

La versión defendida por el Estado cubano es que CRF, al que denomina fondo buitre, obtuvo la deuda de forma inválida, ya que el entonces director de operaciones del BNC, Rául Olivera Lozano, firmó la operación sin seguir los “procesos internos adecuados”, motivo por el cual está en prisión.

El BNC adujo, además, que no recibió en la forma requerida por contrato el preaviso necesario para la reasignación de la deuda y, en consecuencia, rechaza que CRF sea propietario legítimo de la deuda.

El proceso judicial se inició en enero de 2023, en Londres, y la primera sentencia, dictada por la jueza Sara Cockerill en abril determinó que el BNC era responsable de la deuda. La entidad es actualmente un banco comercial, pero hasta 1997 ejercía como Banco Central de Cuba (BCC) y siguió responsabilizándose del registro, control y servicio de la deuda que había colocado hasta la creación del BCC, motivo por el que fue demandado.

La jueza concluía que CRF podía reclamar el pago no al Estado, sino al BNC, una decisión que fue presentada como una victoria por el oficialismo pero que, en la práctica, suponía lo mismo, ya que en última instancia la entidad es estatal. Además, la sentencia indicaba que CRF era un acreedor legítimo.

El BNC recurrió el fallo ante un tribunal de apelaciones, pero en noviembre de 2024 la justicia británica volvió a dar la razón al fondo. "Esta decisión unánime es un hito fundamental en nuestros esfuerzos por lograr justicia y hacer cumplir los derechos contractuales", dijo entonces Jeet Gordhandas, representante de CRF.

La Habana mantuvo silencio durante varios días y, finalmente, el BCN emitió un comunicado afirmando que analizaba “su posición de defensa para los próximos pasos a seguir”, además de ratificar “su firme voluntad de diálogo e invariable respeto hacia las deudas que han sido contraídas de forma legítima".

La entidad ahora, a menos que –improbablemente– haya aceptado el acuerdo, espera que el Supremo le dé la razón en un juicio que podría tardar mucho en celebrarse. “Los hechos son claros: Cuba pidió prestadas esas sumas y no cumplió con sus obligaciones de pago, un patrón constante en sus tratos”, dijo CFR el pasado noviembre, antes de intentar mediante su propuesta cobrar sin agotar, como la otra parte, la vía judicial.

Este fin de semana trascendió que Cuba ha logrado renegociar de nuevo la deuda que mantiene con el Club de París, cuyo importe ascendía –en el último balance, de 2022– a 4.827 millones de dólares.

Además, la Isla tiene deuda también por importe de aproximadamente 2.000 millones de euros con España, cuyo cobro tiene "difícil solución", según Israel Arroyo, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, este noviembre. El régimen ha logrado varios acuerdos en los últimos años para reducir los montos, entre ellos el de China, que en 2011 le perdonó 6.000 millones de dólares; México, 487 millones condonados en 2013; y Rusia, que en 2014 redujo un 90% la deuda de la Isla, dejando los 35.000 millones que le debía en apenas 3.500 que tenía que pagar en plazos pactados.

Según los últimos datos oficiales sobre deuda, correspondientes a 2020, Cuba tiene 19.743 millones de dólares de deuda externa, de los cuales 11.202 corresponden a deuda oficial, 2.737 a deuda bancaria y 5.804 a deuda con proveedores.