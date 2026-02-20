La crisis energética pone en peligro la supervivencia de muchas empresas privadas en Cuba

Un informe de la consultora Auge señala que "el 96,4% de las mipymes enfrentan un impacto que va de severo a catastrófico ante la escasez de combustible”

La Habana/Algunos clientes la llaman “La Navecita”, porque es más pequeña y surgió después de La Nave, el famoso “Uber cubano”, pero de poco le sirve ahora la popularidad que se ganó este servicio entre los viajeros –por sus precios más baratos y porque, a diferencia de su antecesora, podía contratarse sin necesidad de acudir a la difícil conexión a internet–. Hoy, estas agencias privadas de transporte están entre las más afectadas por la crisis del combustible, agudizada por el asedio petrolero de Estados Unidos. "Solo tenemos dos carros trabajando este martes", aseguraba la voz de la operadora a un impaciente cliente que aguardaba para ir desde Nuevo Vedado hasta La Habana Vieja.

Según cuenta a 14ymedio uno de sus gestores, “más del 80% de los conductores de La Navecita ha dejado de aceptar pasaje en el último mes". Hasta hace unas semanas, bastaba llamar a una par de números móviles y decir los pormenores del viaje: destino, moneda con la que se iba a pagar, cuántas personas se trasladarían y si había maletas o mascotas incluidas. En una breve conversación se le informaba al cliente del precio y, si aceptaba, en pocos minutos un Lada blanco, un Moskvich rojo o un moderno Citröen lo recogía en la puerta de su casa.

Todo se torció en enero pasado, justo cuando EE UU intervino en Venezuela, capturó a Nicolás Maduro y, por un lado, decretó el fin de los envíos de combustible a la Isla desde Caracas y, por otro, amenazó con aranceles a los países que lo hicieran. "Primero no se encontraba gasolina que no fuera en dólares y eso sacó a muchos choferes del negocio", asegura la fuente. Los conductores pagan una suma para poder ser incluidos en la programación de cada día, y luego transfieren a los dueños de la mipyme un porcentaje de lo que ganaron en cada carrera. Pero no pueden decir en la mañana "estoy listo para recoger pasajeros" si no cuentan con combustible o la certeza de que pronto lo conseguirán. Nadie en La Habana, ahora mismo, puede tener esa seguridad.

"Nos iba bien, estábamos creciendo y desplazando a algunos competidores pero ahora mismo nos estamos planteando cerrar las operaciones", reconoce el gestor. "Nada más que en el salario de las operadoras, en el pago de licencias y otros costos que tenemos, se nos va mucho dinero y no tenemos suficientes choferes circulando para poder reponerlo". Aunque han incorporado a la plantilla triciclos eléctricos y hasta motos, "no logramos compensar lo que hemos perdido porque antes hacíamos mucho viajes largos, llevábamos gente al aeropuerto y nos solicitaban mucho de madrugada. Ya no podemos garantizar nada de eso".

El caso de “La Navecita” es similar al de la inmensa mayoría de las pequeñas empresas en la Isla. Según un informe firmado por Oniel Díaz Castellanos y publicado por la consultora Auge, la escasez de petróleo afecta nada menos que a más del 96% de las mipymes cubanas. “Cuando los apagones en Cuba alcanzan 20 horas diarias y el combustible en el mercado negro supera los seis dólares por litro, miles de emprendedores cubanos se hacen la misma pregunta: ¿puede mi negocio sobrevivir a esta crisis energética?”, se pregunta el autor.

Basándose en datos de la Oficina de Estadística e Información (Onei), el consultor traza un detallado mapa para las 9.236 mipymes registradas en el país –con fecha de 2024–, explicando dónde se concentran y cuáles pueden verse más perjudicadas por esta crisis sin precedentes más que en los peores momentos del Período Especial. Así, expone que el 43% del tejido empresarial privado se concentra en La Habana, por lo que “lo que ocurra en la capital –los apagones, la disponibilidad de combustible, las medidas de importación– determinará el destino de casi 4.000 empresas”.

Díaz Castellanos clasifica las firmas en tres niveles de dependencia –crítica, alta y moderada–, en función de la actividad a la que se dedican y qué tanto pueden sobrevivir sin combustible. Las primeras son las que no podrían, como es el caso de un taller textil, “que no puede encender sus máquinas”, o un restaurante, “que pierde todo su inventario si falla la refrigeración”. Las segundas son las que pueden funcionar sin electricidad pero su operación se reduce significativamente, como una tienda que venda artículos no perecederos, que solo puede funcionar “a la luz del día” y en ningún caso comerciar productos frescos, y las terceras, las que sí pueden sobrevivir, a pesar de las afectaciones. Puede ser el caso de un consultor, pone como ejemplo, que puede trabajar con su laptop y pequeños equipos, siempre que tenga ocasión de cargarlos en algún momento.

La lista arroja una conclusión "contundente": “El 96,4% de las mipymes privadas cubanas (8.904 empresas) enfrentan un impacto que va de severo a catastrófico ante la escasez de combustible”.

El consultor recuerda en este informe que el Primer estudio de clima empresarial para mipymes cubanas, realizado por Auge el pasado diciembre, ya reflejaba que la crisis energética “era una preocupación central” y que pese a que los directivos “confiaban en su capacidad interna”, “desconfiaban del entorno”. En efecto, en aquel reporte, el 76% de los empresarios encuestados aseguraba sentirse optimista o muy optimista de cara a 2026, mientras que el 60% preveía que la economía nacional iría algo o mucho peor este año.

“Mientras una parte significativa de las empresas reconoce haber mejorado o mantenido su situación en 2025 gracias a su propio esfuerzo, la mayoría proyecta un panorama nacional decididamente pesimista para 2026”, dice Díaz Castellanos. “La crisis energética ha confirmado ese pesimismo: no importa cuánto esfuerzo individual se ponga, si el sistema energético colapsa, el negocio colapsa con él”.

El consultor no menciona en ningún momento los factores que han agudizado la crisis energética ni plantea posibles soluciones, pero anuncia que este artículo será el primero de varios. En próximas entregas, dice, abordará afectaciones concretas en cada sector, quién puede realmente acceder a la importación directa de combustible y “recomendaciones prácticas para empresarios que intentan mantener sus negocios a flote en este escenario”.

Hugo, un pequeño comerciante de La Habana, solo encuentra una solución: “poner en pausa todo hasta que pase lo peor”. Su negocio, una tienda de alimentos y bebidas próxima a la calle Ayestarán y 20 de Mayo, en el municipio de Cerro, tenía como producto estrella la cerveza importada, que “había logrado mantener un precio bajo en comparación con los otros locales de este barrio”. La tenía a la venta entre 230 y 260 pesos, pero ya no puede sostener ese precio.

“Esa cerveza me la traía un proveedor que la buscaba directamente en Mariel, en una empresa china que está allí”. Es decir, pocos intermediarios y traslados expeditos permitieron a Hugo mantener un precio más barato que los 300 o 350 pesos a los que se vende la cerveza importada en su zona. “Llevaba meses ganando bastante porque todo el mundo sabía que yo tenía la más barata y siempre fría", recuerda.

El resto de los alimentos que vende Hugo en su bodeguita no logran compensar la pérdida de los ingresos por cerveza. “Le prometí a mi mujer que en marzo voy a liquidar todo si el socio que busca las cosas en Mariel no logra estabilizarse con el abastecimiento de combustible”.