La crisis golpea de lleno a la prensa oficial: ‘Granma’ se imprimirá solo una vez por semana

En el caso de los diarios provinciales dejarán de circular en papel debido a la crisis energética

La Habana/Los diarios oficialistas del Gobierno cubano, incluido Granma, pasan a imprimirse solo una vez a la semana y la publicación en papel de los periódicos estatales provinciales queda completamente suspendida debido a la crisis energética sin precedentes que sufre la Isla, un golpe duro al engranaje de propaganda del régimen de La Habana.

Los propios medios estatales cubanos informaron este sábado de la decisión, adoptada por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que pone como excusa "el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno estadounidense".

La publicación explica que los diarios Granma, órgano oficial del Partido Comunista, y Juventud Rebelde se imprimirán y distribuirán, en formato de ocho páginas, solamente los martes, a partir de la próxima semana.

Además, los diarios regionales -ya de por sí con una periodicidad limitada- "dejarán de imprimirse" por el momento. Cada una de las 14 provincias de Cuba cuenta con una publicación escrita regional de carácter estatal.

El impacto de la actual crisis "en la disponibilidad de combustible" es el argumento principal que han esgrimido las autoridades para este recorte. La falta de petróleo no solo afecta la impresión de los periódicos, sino también su traslado hacia los centros de distribución y estanquillos de todo el país.

Algo similar ha sucedido con varias emisoras de radio provinciales que han tenido que salir del aire o modificar su programación debido a los prolongados apagones diarios que dificultan y dañan los equipos de las estaciones y han convertido su existencia en insostenible. Tal es el caso de Radio Sancti Spíritus y Radio Ángulo.

La situación en Cuba se ha deteriorado enormemente en las últimas semanas después de la captura, por parte del Gobierno estadounidense, de Nicolás Maduro y de la amenaza de aranceles a los países que suministren petróleo al régimen de La Habana. Aunque la crisis energética se había agravado desde antes. El propio Miguel Díaz-Canel reconoció el pasado 5 de febrero que el país no recibía petróleo desde el pasado diciembre.

El punto de partida ya era preocupante, pues la Isla arrastraba seis años de grave crisis económica, con una pérdida acumulada de más del 15% de su producto interno bruto y más de un 20% de su población.

Actualmente, las gasolineras están prácticamente desabastecidas, los hospitales están suspendiendo tratamientos básicos y operando en servicios mínimos, el transporte público está básicamente desaparecido, la basura se apila en las calles por falta de combustible para los camiones y los precios de los alimentos se están disparando.