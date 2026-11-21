El deterioro de la Necrópolis de Colón ofrece motivos adicionales para el malestar ante el aumento de las tarifas.

Los familiares reclaman garantías de que haya mejoras en la limpieza, y la vigilancia de las tumbas para evitar robos

La Habana/La muerte también amenaza con encarecerse en Cuba. Una publicación realizada este viernes en la página de Facebook de la Necrópolis de Colón, en La Habana, anunció nuevas tarifas para los servicios funerarios, con precios de hasta 1.780 pesos. Sin embargo, pocas horas después, ante las críticas y el desconcierto generados, el gobierno provincial desautorizó la información y aseguró que se trata de una propuesta que todavía no ha entrado en vigor.

El anuncio inicial citaba la Resolución 146/2026, fechada el 12 de noviembre, y establecía el comienzo de los cobros para el próximo lunes 23. La medida, presentada como una experiencia piloto que posteriormente se extendería a otros cementerios del país, pretendía conseguir que los servicios necrológicos financiaran parte de sus gastos, mejoraran los salarios de sus trabajadores y dispusieran de recursos para el mantenimiento de las instalaciones.

La tabla difundida incluía 12 servicios. La cremación de restos óseos, con ánfora básica, costaría 1.780 pesos; el derecho de inhumación, 1.150; la exhumación de un cadáver, con caja de osario, 1.000; y el alquiler de una bóveda estatal, 1.150 pesos por dos años. El alquiler de un osario estatal ascendería a 1.000 pesos anuales.

Los trámites administrativos tampoco escaparían a los cobros: 1.760 pesos por emitir un título de propiedad, 1.500 por actas especiales, 1.370 por tasaciones o certificados de propiedad y 500 por consultar información de archivo.

Reclamaron que cualquier aumento de precios debería acompañarse de mejoras visibles en la limpieza, la vigilancia y la conservación del cementerio

Frente a estas tarifas propuestas, los precios actuales muestran la magnitud del aumento que se prepara. La incineración de cadáveres y restos, incluido el recipiente para guardar las cenizas, cuesta 340 pesos, mientras que la cremación de restos óseos exhumados, con ánfora incluida, tiene un precio de apenas 115 pesos. Este último servicio pasaría a costar más de 15 veces su valor actual, un incremento de casi el 1.448%.

La reacción no tardó. Entre los comentarios surgieron cuestionamientos por el encarecimiento de un servicio especialmente sensible para familias cuyos salarios y pensiones apenas cubren las necesidades básicas. Otros reclamaron que cualquier aumento de precios debería acompañarse de mejoras visibles en la limpieza, la vigilancia y la conservación del cementerio, donde el abandono y los robos llevan años provocando denuncias.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso trasladó las preocupaciones al gobierno habanero y cuestionó que una decisión de semejante alcance se comunicara sin explicaciones previas. También señaló los errores ortográficos y de redacción del anuncio, que alimentaron las dudas sobre su autenticidad.

La respuesta gubernamental reconoció que, como parte de las transformaciones económicas aprobadas en enero, la Dirección de Servicios Necrológicos pasó a convertirse en una unidad presupuestada con tratamiento especial, obligada a sufragar sus gastos mediante ingresos propios. Confirmó, además, que se trabaja en una propuesta de costos, pero insistió en que todavía no se aplica y que los precios publicados carecen de validez oficial.

Ante el deterioro de los servicios necrológicos por todo el país, muchas familias apelan a los pagos informales para mejorar las condiciones y el cuidado de sus panteones

El desmentido no elimina, por tanto, la intención de modificar la subida de los costos de los servicios funerarios.

El deterioro de la Necrópolis de Colón ofrece motivos adicionales para el malestar. En mayo de 2025, 14ymedio informó de que la familia del reguetonero El Taiger retiró sus cenizas después del robo de cámaras de vigilancia instaladas en su capilla. También ha documentado la precariedad de las sepulturas, la falta de cemento para sellarlas y denuncias sobre extracción y comercialización clandestina de restos humanos.

En mayo de este año, este diario constató que la restauración del panteón de la Colonia Leonesa permanecía paralizada, pese a los fondos prometidos desde España. El edificio muestra hierros oxidados y señales de deterioro.

Ante el deterioro de los servicios necrológicos por todo el país, muchas familias apelan a los pagos informales para mejorar las condiciones y el cuidado de sus panteones o nichos. La cremación también tiene tarifas “por la izquierda” para agilizar el proceso o lograr un cupo cuando los crematorios tienen una larga lista de espera. La limpieza de tumbas y la vigilancia de los osarios se paga en ocasiones directamente a los empleados para garantizar un mínimo de protección a los restos.