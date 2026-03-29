El crítico e investigador Luciano Castillo recibe el Premio Nacional de Cine 2026

La labor de Luciano Castillo en la preservación de la memoria fílmica ha estado marcada por hitos fundamentales.

El Icaic reconoce por primera vez a un teórico y el gremio destaca su papel en la preservación de una memoria cinematográfica en riesgo

La Habana/El Premio Nacional de Cine 2026 fue otorgado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) al investigador y director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Delfín Castillo Rodríguez. El galardón fue entregado este sábado en el Cine Yara, en La Habana, en el marco del aniversario 67 de la fundación del Icaic.

El premio fue decidido unánimemente por un jurado integrado por el cineasta Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine (Presidente); la actriz Mirtha Ibarra, Premio Nacional de Cine; el actor Aramis Delgado, Premio Nacional de Teatro; Lourdes de los Santos –representante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y al frente de su Asociación de Cine, Radio y Televisión– y el productor de animación Aramis Acosta.

En el comunicado de premiación el Icaic avala la trayectoria de Luciano Castillo como autor de “una vasta obra como crítico, promotor e investigador de cine cubano y del mundo, recogida en múltiples libros y artículos especializados”.

En un contexto donde se llegó a negar la existencia de un cine cubano anterior a 1959, y se marginaron cineastas y obras, Luciano y sus colegas contribuyeron a restituir esa memoria

Es la primera vez que un investigador recibe este premio en Cuba, y ha sido ampliamente celebrado entre el gremio de artistas. La Asamblea de Cineastas Cubanos (Acc) –organización independiente de la institución estatal como “espacio de diálogo, propuesta y confrontación”–, celebró la decisión del Icaic y recalcó el merecimiento de la distinción.

“En un contexto donde se llegó incluso a negar la existencia de un cine cubano anterior a 1959, y se marginaron cineastas y obras de distintas etapas, Luciano y sus colegas contribuyeron a restituir esa memoria”, menciona la Acc en su publicación.

En el mismo comunicado se recalca también la labor de preservación de memoria fílmica al asumir en 1995 la mediateca de la Escuela Internacional de Cine y TV (Eictv) y su trabajo en el cargo de dirección de la Cinemateca de Cuba, donde ha impulsado la recuperación de un patrimonio fílmico en riesgo.