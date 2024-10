Cuatro condenados a penas de máxima severidad por el asesinato de un custodio en Holguín

Madrid/Cuatro personas han sido condenadas por el asesinato en Mayarí, Holguín, de Orlando Pérez, de 49 años y custodio de la unidad económica Industrial Forestal del municipio que los sorprendió mientras trataban de robar las baterías de varios vehículos de la empresa estatal. Tres de los acusados fueron sentenciados a cadena perpetua y el otro a 30 años de prisión.

La información fue divulgada este martes por Canal Caribe y la prensa oficial, que agradeció el “apoyo incondicional del pueblo y de todos los factores del Ministerio del Interior”, que contribuyeron a detener a los autores. El reporte no ofrece apenas detalles del suceso, aunque dedica varios minutos a ensalzar la labor policial y las técnicas de investigación aplicadas, incluyendo un rastreo canino que facilitó el hallazgo de un vehículo de tracción animal empleado en el crimen.

Mildrey Rodríguez Aguilera, fiscal del caso, señaló que este fue “un hecho que tuvo una connotación social elevada”, por ello se pidieron las penas más elevadas previstas por el Código Penal. “Yo, y toda la familia, nos sentimos muy agradecidos por la colaboración del pueblo y de la Policía”, sostiene ante la cámara Osnel Ortiz Pérez, sobrino de la víctima, después de una introducción del locutor que especifica que “hechos como este dejan un gran vacío a los familiares de las víctimas pero a la vez un agradecimiento a las autoridades por su actuar oportuno”.

El pasado agosto se produjo un asesinato de características similares en Ceballos, Ciego de Ávila, aunque en este caso las víctimas fueron cuatro, dos mujeres, un adolescente y un niño. El crimen se perpetró también cuando un hombre, detenido horas después, accedió a una vivienda para robar y acabó llevándose por delante la vida de los residentes y dos vecinos que salieron a ver qué sucedía.

En los últimos años, la percepción de inseguridad ha aumentado en la Isla por una combinación de factores que incluyen el aumento de la criminalidad por el empeoramiento de las condiciones de vida y el mayor acceso a la información, propiciada por las redes sociales y los medios independientes. Esto último ha forzado a la prensa oficial a comunicar los crímenes más graves, aunque suele hacerlo cuando ya están resueltos. Sin embargo, se desconoce el número de asesinatos y otros delitos graves que hubo en Cuba el pasado año.

En marzo, el vocero del régimen Humberto López entrevistó a varios funcionarios para abordar esta situación, aunque solo ofrecieron porcentajes sin cifras. Los delitos económicos y financieros suponen un 81% de los que se producen en Cuba, mientras que un 10% pertenecen a la categoría de “otros” y un 9% son violentos. De estos últimos, aproximadamente el 30% son amenazas, el 28% lesiones leves, el 25% robos con violencia y el 8% lesiones graves. Por último, el bloque de delitos más violentos lo forman las agresiones sexuales y los asesinatos (algo más del 3% cada una) y los homicidios, el 1%.

“El problema es que, evidentemente, hay mayor visibilidad de los hechos”, dijo la representante de la Fiscalía. “Hace 5 años no la tenían porque no había el mismo uso de las redes sociales. Hoy, unos 6 millones de cubanos usan redes, frente a uno o dos que las usaban antes. La manera en que se conocía era en la comunidad, en el entorno, y hoy no. Pero en números, en cuantía, no hay más”, zanjó, sin decir ese número.