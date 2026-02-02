Cuatro víctimas mortales en las carreteras cubanas en solo tres días

Una de las fallecidas en el siniestro de La Habana es una menor de 17 años.

La Habana/Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo, cerca de las 2:00 a.m., en la zona de Las Guásimas, en La Habana, ha dejado dos personas fallecidas: Yoana Carvajal, de 38 años, y su hija Keyla Lianet, de 17 años, que vivían en Arroyo Naranjo. La información, reportada por La Tijera, fue confirmada a este medio por una conocida de la menor, en medio de la ausencia de un parte oficial en la prensa estatal.

Las imágenes compartidas muestran un auto azul en medio de maleza, con la tapa del maletero prácticamente levantada por el impacto y tres personas aparecen afuera del vehículo, dos de ellas mirando por la ventanilla. De acuerdo con el post, el auto circulaba desde la carretera de El Globo (próxima al parque Lenin) y perdió el control. Ello provocó que el vehículo se desviara de manera repentina, subiera a la acera contraria y terminara impactando violentamente contra un árbol.

Según testigos presenciales, el conductor fue lanzado fuera del vehículo por la fuerza del choque, mientras que madre e hija quedaron atrapadas adentro, sin que los presentes pudieran rescatarlas. El chofer permanece hospitalizado en estado crítico.

“Tengo el corazón roto, tantas pérdidas de gente que uno quiere. Vidas jóvenes que se apagan tan rápido. Descansen en paz, Yoana y tu bebé Keyla”, escribió en Facebook Yani Medina, conocida de ambas.

Ese accidente se suma a otro reportado por La Tijera este lunes. De acuerdo con el informe, el percance se registró este domingo por la noche en Levisa, municipio Mayarí, en Holguín, y habría dejado dos personas fallecidas, además de algunos heridos en estado crítico. Aunque no se informó de la identidad de los tripulantes, en redes sociales identifican a los fallecidos como Yamir, de aproximadamente 40 años, mientras que la joven habría cumplido recientemente 20 años.

Al igual que lo sucedido en La Habana, el chofer perdió supuestamente el control del vehículo –de color negro–, por lo que se salió de la vía y cayó violentamente en una cuneta, provocando un impacto de gran magnitud que alertó de inmediato a vecinos y transeúntes.

El resto de los ocupantes del vehículo resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario, donde permanecen bajo atención médica especializada y en condición crítica, según fuentes cercanas.

Cuba registró el año pasado un incremento en las muertes por accidentes de tráfico, en comparación con 2024. De acuerdo con cifras divulgadas a finales de enero por la Comisión Nacional de Seguridad Vial, en el país se registraron 750 fallecidos, un 18,2% más que un año antes, cuando se reportaron 634.

Esa no fue la única cifra al alza. El número de percances también subió, aunque marginalmente. El año pasado, según el diario Granma, hubo 7.538 accidentes, contra los 7.507 que se contabilizaron en 2024. Lo mismo sucedió con los lesionados. Las autoridades revelaron que hubo 6.718, 105 más que un año antes, con 6.613. En esos tres rubros, el país mostró un repunte, después de una baja en 2024.

Según las autoridades, el 72% de los accidentes viales fueron culpa del “factor humano”. En su descargo, señalaron que el “no respetar el derecho de vía, no prestar la debida atención a la conducción del vehículo y el exceso de velocidad” fueron las “causas principales de la mayoría de los siniestros”.

No obstante, muchos de los percances se deben al mal estado de las calles y carreteras por la falta general de mantenimiento, así como de buena parte del parque automotor con entre 40 y 70 años de funcionamiento, algo denunciado una y otra vez por la población como una de las causas determinantes de la alta incidencia de los accidentes.

Incluso, el problema ha sido admitido por el propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien reconoció a inicios del año pasado que “el deterioro se acumula” en torno a las carreteras y los vehículos.

Otro factor han sido los apagones, que han mantenido sin funcionamiento decenas de semáforos por todo el país por largos períodos al día, lo que también ha provocado múltiples accidentes en los últimos años.