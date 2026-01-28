Mueren dos personas en un accidente de tránsito en Las Tunas

Conductores y especialistas coinciden en que no hay un único factor para la siniestralidad en la Isla.

La Habana/Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes, cerca de las 9:00 p.m., en la carretera que va de Cauto a Caureje, en la provincia de Las Tunas, ha dejado dos personas fallecidas. La información ha circulado en redes sociales y entre familiares de las víctimas, en medio de la ausencia de un parte oficial en la prensa estatal. Algunos usuarios nombran a las víctimas como Kiki y Dairon.

Las imágenes compartidas muestran a una persona tendida en el asfalto, mientras varios curiosos permanecen alrededor. No se distingue el vehículo involucrado. Para quienes viven en la zona, el lugar no es ajeno a este tipo de hechos: hablan de un tramo oscuro, con señalización deficiente, por donde se circula prácticamente “a ciegas” durante la noche.

Familiares y amigos de las víctimas han expresado su dolor públicamente. Algunos de ellos también contaron que el accidente provocó interrupciones en el tránsito.

Hace menos de diez días, un microbús volcó en la Autopista Nacional, en Villa Clara, dejando un muerto y al menos 14 heridos, según reportes de la prensa independiente. Entre ellos estaba José Luis Reyes Luis, trombonista de 26 años del grupo urbano Velito el Bufón, quien falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. Todo apunta a que la causa del siniestro fue que el conductor se quedó dormido al volante.

Los números ayudan a entender la magnitud de la accidentabilidad en las carreteras del país.Según las más recientes cifras oficiales, Cuba cerró 2025 con 7.538 accidentes que se saldaron con la muerte de 750 personas –un 18% más que el año anterior– y 6.718 lesionados. En ese mismo período, en España murieron 1.119 personas en las carreteras, pese a tener una población aproximadamente seis veces mayor.

La información publicada al respecto este lunes por la Comisión Nacional de Seguridad Vial incluía el dato de que al 98% de los choferes estatales involucrados en accidentes se les había retirado la licencia por encontrarse “bajo los efectos del alcohol”.

Conductores y especialistas coinciden en que no hay un único factor para la siniestralidad en la Isla. A la precariedad de las vías y la mala iluminación se suman el envejecimiento del parque automotor, la falta de controles de alcoholemia y la ausencia o el mal estado de los cinturones de seguridad en muchos vehícul