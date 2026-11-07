Cuba y China firman tres acuerdos para impulsar proyectos biofarmacéuticos

Los acuerdos se anunciaron en el Foro de Cooperación en Biotecnología, celebrado en Shanghái.

La Habana/Cuba y China firmaron tres acuerdos para impulsar la innovación de medicamentos, el desarrollo de diagnosticadores y la constitución de un laboratorio biofarmacéutico conjunto en el marco de un foro de cooperación en biotecnología entre ambas naciones, según informaron este viernes los medios estatales.

El encuentro, celebrado en la ciudad china de Shanghái, reunió a empresarios, académicos y representantes del sector con el fin de establecer alianzas. Mayda Mauri Pérez, la presidenta del estatal Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, destacó el interés de esa entidad en ampliar la participación de socios chinos en proyectos de inversión.

Esos proyectos están relacionados con el cambio de la matriz energética y la incorporación de la inteligencia artificial a diferentes procesos de la industria, tanto administrativos como de investigación y desarrollo, explicó la directiva de BioCubaFarma, que produce medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología.

Esos proyectos están relacionados con el cambio de la matriz energética y la incorporación de la inteligencia artificial a diferentes procesos de la industria

Asimismo consideró que esta tecnología puede contribuir a mejorar los procesos productivos, elevar los estándares de calidad de las producciones y fortalecer la actividad de los ensayos clínicos.

El reporte del medio estatal informa que actualmente existen más de 30 proyectos cubano-chinos en distintas etapas de investigación y desarrollo. Entre las nuevas iniciativas está la creación de un centro conjunto de investigación y desarrollo, que será el undécimo de este tipo establecido en China con participación cubana.

En los últimos años, la cooperación en biotecnología entre ambas naciones ha permitido la creación de varias empresas mixtas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo conjuntos, dedicados a desarrollar proyectos de investigación científica, de acuerdo con informes de instituciones del sector.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la Isla.