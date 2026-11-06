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Pekín rechaza las sanciones de EE UU a dos empresas chinas por su cooperación con Cuba

China

"La cooperación entre China y Cuba es abierta y transparente", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun

El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun.
El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. / EFE/EPA/Wu Hao
14ymedio / EFE

06 de noviembre 2026 - 08:16

Pekín/La Habana/Pekín rechazó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos empresas chinas acusadas de suministrar equipos militares a Cuba y advirtió de que adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses de sus compañías.

"La cooperación entre China y Cuba es abierta y transparente", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun, quien expresó la oposición del país asiático a las sanciones unilaterales y a la aplicación extraterritorial de medidas estadounidenses.

Guo aseguró que China rechaza firmemente que Washington "interfiera y socave" la cooperación entre ambos países y reiteró el apoyo de Pekín a Cuba en la defensa de su soberanía y frente a las injerencias externas.

Las sanciones, anunciadas el jueves por el Departamento del Tesoro estadounidense, afectan a las compañías chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, compañías relacionadas con la comercialización de sistemas electrónicos, de vigilancia y seguridad. Según Washington, ambas participaron durante 2026 en operaciones para suministrar componentes y equipamiento militar a Cuba mediante la sociedad cubana Duna S.A., sancionada en agosto por sus vínculos con las importaciones militares procedentes de China y Rusia.

Guo aseguró que China rechaza firmemente que Washington "interfiera y socave" la cooperación entre ambos países y reiteró el apoyo de Pekín a Cuba en la defensa de su soberanía

El vocero chino no respondió directamente a esas acusaciones ni precisó qué medidas podría adoptar Pekín para proteger a las firmas sancionadas.

El nuevo paquete estadounidense incluye sanciones contra un total de ocho entidades y dos personas –Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, en el momento de su muerte jefe de Gaesa, y Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta del poderoso grupo empresarial– por sus vínculos con las élites cubanas, el transporte de petróleo hacia y desde la Isla y el suministro de material militar.

Entre las empresas afectadas figuran también cuatro compañías vinculadas al transporte de crudo y derivados, además de las estatales cubanas Cubaelectrónica y Tecnosime.

Washington identificó asimismo cinco buques como propiedad bloqueada, una medida que restringe las operaciones que pueden realizarse con esas embarcaciones sin autorización del Gobierno estadounidense.

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