EE UU sanciona al hermano del ex jefe de Gaesa y a la hija de su actual presidenta

Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta de Gaesa, durante la ceremonia de inhumación de las cenizas de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, en julio de 2023.

Washington también apunta a cinco buques de transporte de combustibles y a empresas chinas acusadas de suministrar equipamiento militar a Cuba

Madrid/Estados Unidos impuso este jueves una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano que alcanza directamente al entorno familiar de la cúpula militar que controla buena parte de la economía de la Isla. Entre los señalados figuran Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, en el momento de su muerte jefe del conglomerado Gaesa, y Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta del poderoso grupo empresarial.

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, afectan a ocho empresas, seis de ellas incorporadas por primera vez a la lista de sancionados, y a cinco buques utilizados para transportar combustibles. La Administración de Donald Trump también ha puesto en la mira a dos compañías chinas acusadas de suministrar componentes y equipos militares a las Fuerzas Armadas.

Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, de 68 años, ha mantenido durante décadas un perfil discreto, pese a su participación en una extensa red internacional de empresas navieras. Su hermano Luis Alberto, fallecido en 2022, fue yerno de Raúl Castro y padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto y escolta personal del ex mandatario.

El nombre de Guillermo ya había aparecido en los Papeles de Panamá. Los documentos filtrados del bufete Mossack Fonseca lo identificaban como director de Pescatlan S.A., una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas y relacionada con actividades pesqueras.

El nombre de Guillermo ya había aparecido en los Papeles de Panamá

Posteriormente, una investigación del Miami Herald y McClatchy, basada en documentos del proyecto OpenLux, reveló que Guillermo era el propietario controlador de Mid Atlantic S.A., una sociedad registrada en Luxemburgo desde 1973. Esta empresa era, a su vez, propietaria de Anglo-Caribbean Shipping Co. Limited, una naviera con sede en Londres.

Los registros mercantiles británicos también lo identificaban desde 2016 como una persona con control significativo sobre Anglo-Caribbean. Washington sostiene ahora que el empresario forma parte de una amplia red de compañías dedicadas al transporte de petróleo y sus derivados hacia y desde Cuba.

La otra sancionada, Any Rodríguez Lastres, de 35 años, reside en Panamá y desarrolló parte de su carrera profesional en la Terminal de Contenedores del Mariel, donde llegó a ocupar el puesto de directora comercial. Posteriormente trabajó como gerente comercial y responsable de comunicaciones externas de PSA Panamá, según registros de la asociación profesional Wista.

Su madre, la general Ania Guillermina Lastres Morera, asumió la dirección de Gaesa tras la muerte de Rodríguez López-Calleja y fue sancionada por Washington en mayo pasado, junto con el propio conglomerado militar. En el caso de Any, Estados Unidos fundamenta la medida en su condición de familiar adulta de una persona previamente sancionada.

El paquete también afecta a una red de empresas marítimas, entre ellas Tentacool Commercial Inc., con sede en Panamá, e Internacional Marítima S.A. y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca), ambas cubanas. Caroil Transport Marine Ltd., registrada en Chipre, ya figuraba en las listas estadounidenses desde 2019 por sus vínculos con el transporte de petróleo venezolano y ahora recibe una nueva designación relacionada con Cuba.

La Administración de Trump asegura que las operaciones humanitarias relacionadas con alimentos, medicamentos y equipos médicos continúan autorizadas

Washington identificó cinco embarcaciones como propiedades bloqueadas: Emilia, Gloria C, María Cristina, Esperanza y Lourdes. Las dos primeras constituyen nuevas incorporaciones, mientras que las restantes ya estaban sancionadas y han recibido actualizaciones relacionadas con Cuba. Entre ellas figuran petroleros de crudo y productos derivados, además de un buque dedicado al transporte de gas licuado.

Las sanciones se extienden a las empresas estatales cubanas Cubaelectrónica, importadora de equipos electrónicos y de comunicaciones, y Tecnosime, dedicada a servicios técnicos y tecnológicos.

En el frente militar, el Departamento de Estado señala a China National Electronics Import and Export Corporation (Ceiec) y Beijing H&C Technologies, compañías relacionadas con la comercialización de sistemas electrónicos, de vigilancia y seguridad. Según Washington, ambas participaron durante 2026 en operaciones para suministrar componentes y equipamiento militar a Cuba mediante la sociedad cubana Duna S.A., sancionada en agosto por sus vínculos con las importaciones militares procedentes de China y Rusia.

La ofensiva incluye además una nueva disposición de Ofac que amplía las actividades susceptibles de sanciones a los sectores de electrónica, manufactura, transporte marítimo y tecnología. Con ello, Washington aumenta el riesgo para compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con determinadas estructuras económicas del régimen, aunque la medida no supone sancionar automáticamente a todas las empresas de esos sectores.

Los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y, salvo autorización o excepción, se prohíben las transacciones con ellos. La Administración de Trump asegura que las operaciones humanitarias relacionadas con alimentos, medicamentos y equipos médicos continúan autorizadas.