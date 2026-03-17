Cuba continúa sumida en la oscuridad 15 horas después de la caída del sistema eléctrico

Desde la redacción de '14ymedio' la mayoría de las luces que se ven proceden de la zona ministerial de La Habana.

La Habana/La reconexión del sistema eléctrico nacional (SEN) avanza muy lentamente. A medianoche, apenas un 19% de La Habana tenía luz, para un total de 166.463 clientes, aunque había 26 hospitales con energía. La viceprimera ministra, Inés María Chapman, informó de que la prioridad absoluta es el abasto de agua, que afectaba a más de 225.000 personas en la capital, con solo una estación de bombeo recuperada. El tiempo contribuyó a aliviar la situación, con unas temperaturas ligeramente frescas en la capital y una lluvia de madrugada que ayudaron a pasar la noche sin climatización ni ventiladores.

La buena noticia estaba en el arranque de la Termoeléctrica 10 de Octubre en Nuevitas, Camagüey, cuyo bloque 6 comenzó a aportar unos 80 megavatios (MW) al sistema tras recibir energía externa. En la provincia se reportaban 15 MW que lograron iluminar los circuitos críticos que alimentan al Hospital Pediátrico, el Militar y el Provincial Amalia Simoni.

La fragilidad del sistema es, en todo caso, extrema, con riesgo constante de que el servicio se vuelva a perder. "La corriente puede llegar e irse en aquellos circuitos a los que ya se les pudo dar servicio mientras se consolida el sistema", advirtieron las autoridades de Camagüey.

Mientras, Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus han logrado enlazarse entre sí, lo que permitió dar la suficiente fuerza a los microsistemas para permitir el arranque de la unidad 3 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

En Sancti Spíritus, según fuentes de 14ymedio, la seguridad era máxima, con vigilancia en edificios institucionales y movilización en los centros de trabajo ante el riesgo de manifestaciones espontáneas, aunque había resistencia en algunos empleados a cumplir con la exigencia.

Sancti Spíritus la noche de este lunes, en pleno apagón total. / 14ymedio

En Matanzas, el avance era más amplio teóricamente, con un 21% de la población con servicio –casi 67.000 usuarios–, incluyendo algunas zonas de Cárdenas y el casco histórico de la ciudad cabecera. Allí, las autoridades anunciaron la venta de comida elaborada, la distribución de agua mediante camiones cisterna y el “uso de sistemas de radioaficionados, para mantener la comunicación entre municipios”.

Mientras, en el oriente el pánico era generalizado, ya que a la oscuridad se le sumó un seísmo a pocos kilómetros de Imías, en Guantánamo. El temblor, con una magnitud de 6 grados, llegó a las 12:28 de la madrugada de este martes y tuvo varias réplicas, según dijo O' Leary Fernando González Matos, director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, que advirtió de que se estaría vigilando la situación e instó a la población a “mantenerse informada a través de los medios oficiales” en pleno apagón. “Oriente se cae con los temblores y a oscuras. Es una maldición”, lamentaba un usuario en redes sociales.

La mayoría de reportes en redes sociales indica que el sismo se sintió muy fuerte en las localidades cercanas al epicentro, así como en la vecina Santiago de Cuba, aunque no se conocen daños de gravedad y algunos vecinos reportaban que había conexión a través de Nauta Hogar y algo de luz. "Yo estaba rendida y me sacudió la cama, el ruido me despertó. Es el temblor más grande que he sentido en mi vida", contaba una usuaria. "Fuertísimo el temblor, se sintieron con fuerzas ininterrumpidas los movimientos. Los cables eléctricos se balanceaban como un papalote. Parecía un tren en su avance arrastrando casillas. Los vecinos salieron a las calles, otros dormían y ni se enteraban, esperemos por las réplicas, se desconoce de daños, solo quedan los comentarios y experiencias...", añadió otro.

En Santiago se estableció un microsistema con los motores de Santiago Este y Pavón para dar servicio a los centros asistenciales. Mientras, en Las Tunas, el suministro llegó al Hospital Ernesto Guevara y al Banco de Sangre.

Como ya ocurrió en la última desconexión del SEN, que dejó a dos tercios de la Isla a oscuras hace dos semanas, la falta de petróleo está complicando el arranque inicial de todos los sistemas, aunque la mayoría de la población ya no distingue cuándo está ante una caída general y cuándo es es un corte programado por el déficit. “Ya no sé puede seguir soportando esto, hagan el favor de irse todos, porque ninguno cumple con garantizar al pueblo ninguno de los servicios básicos”, clamaba una mujer de Guanabacoa en redes sociales.

Las causas de esta caída son, en esta ocasión, más confusas de lo habitual. El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas , Lázaro Guerra, explicó a la televisión estatal que se investigan las causas y se están "analizando todos los parámetros del Sistema" para identificar lo ocurrido.

"Hasta el momento todos los parámetros están bien", añadió y recordó que "no se reportaron afectaciones en las unidades generadoras que estaban en servicio en el momento del apagón".