Cuba y EE UU se acusan mutuamente de ser una amenaza para la paz regional

Madrid/Los cubanos debatían con ardor si la nueva medida de EE UU de imponer aranceles a los países que entreguen petróleo a la Isla es una buena noticia que acabará con el régimen o un castigo al pueblo que sufrirá las consecuencias. En eso llegó el canciller, Bruno Rodríguez, con su habitual verborrea: “Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE UU contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país”, escribió en su cuenta de X.

El ministro de Relaciones Exteriores añadía: “Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EE UU contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”.

Rodríguez denunció que EE UU recurra “al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”. Así puso fin a su alegato, que a estas horas acumula más de 200 reacciones a favor y en contra, pero entre las que una resulta particularmente interesante. “Y además de condenar, ¿qué más va a hacer tu régimen? Porque se quedan en cero combustible”.

Por el momento no parece haber un plan en el Gobierno cubano, cuyo único mecanismo disponible de momento es la retórica. “Tener que acudir a tanto abuso contra Cuba es el mayor reconocimiento de los verdugos de Estados Unidos a su propia derrota. Viva Cuba y abajo el cerco criminal de EE UU. Resistiremos, defenderemos la paz que en la lucha conquistamos. ¡Viviremos y Venceremos!”, escribió la segunda jefa de la misión cubana en México, Johana Tablada., en un tono similar a los tuits de su ministro.

Más lejos aún ha ido el presidente de la agencia estatal Prensa Latina, Jorge Legañoa, que fue precisamente la primera voz del oficialismo en pronunciarse a través de la televisión cubana, en una información especial del noticiero. “¿Qué se busca? Se busca un genocidio del pueblo cubano y, de materializarse por los aranceles, el efecto sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… En resumen, todas las esferas de la vida, la asfixia del Gobierno estadounidense”, dijo.

Legañoa negó una por una todas las acusaciones de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump este jueves. “Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional y nunca lo ha sido”, sostuvo. A continuación, rechazó que existan en la Isla instalaciones de Rusia o China, que haya cooperación con el terrorismo –acusó, asimismo, a EE UU de albergar a terroristas, poniendo como ejemplo al difunto Luis Posada Carriles– y que se persiga y torture a opositores políticos.

El periodista calificó la nueva medida de “un acto de agresión” y llamó a la comunidad internacional a elegir en una disyuntiva de sumarse o no a esa política de bloqueo. “Nos preguntamos si el mundo se regirá por el uso de la fuerza para imponer la voluntad de un Estado sobre otro y obligar a un tercero a que se sume”, reflexionó.

Legañoa subrayó que ningún país puede sobrevivir sin energía fósil y acusó a EE UU de intentar, tras siete décadas sin conseguirlo, de acabar con un “sistema legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo”. “No nos dejemos engañar ante otro zarpazo del imperio”, cerró.

La interpelación de Legañoa a otros países ha encontrado su primera respuesta en China, que este viernes ha condenado la medida, al considerar que vulnera la soberanía de Cuba y priva a su población de su derecho al desarrollo. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó en rueda de prensa que Pekín "apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y su seguridad nacionales", y se opone a "la injerencia externa" y a "acciones e incluso prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo". Además, reiteró su apoyo al levantamiento del embargo y cualquier política de presión.

No obstante, la respuesta no se diferencia de los pronunciamientos de días anteriores o de los que hizo sobre la Venezuela de Maduro en su día. Este martes, Guo se expresó en términos muy similares cuando aún no se conocía la nueva orden ejecutiva. "Pedimos a la parte estadounidense que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, que ponga fin al bloqueo y a las sanciones contra Cuba", dijo, y añadió que China seguirá prestando apoyo a la Isla "dentro de sus capacidades".

Los ojos están puestos ahora en Rusia, que en 2026 suministró unos 6.000 barriles de combustible diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Por el momento, el Kremlin no se ha pronunciado, aunque sí habló el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, sobre una cuestión paralela: las opciones de que EE UU consiga un cambio político en la Isla de manera similar a la que lo logró en Caracas. "En Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente", dijo Nebenzia en declaraciones a la televisión rusa. Y añadió: "Ese numerito no funcionará en Cuba".

El otro punto de mira está en México, principal suministrador de crudo a la Isla después de Venezuela. Este jueves, antes de anunciarse la medida de Trump, el presidente estadounidense habló con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en lo que él calificó de conversación “muy productiva” sobre asuntos fronterizos y tráfico de drogas. “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”, apuntó el mandatario.

Sheinbaum, por su parte, lleva varios días haciendo equilibrismos para sortear el tema ante la prensa, que le ha preguntado con insistencia sobre la cancelación de un cargamento de crudo de Pemex que debía llegar a Cuba a finales de enero. La presidenta mexicana sostuvo que se trató de una decisión “soberana” de la empresa estatal y que se seguirá enviando crudo en función de las decisiones de la compañía o, en su defecto, del Gobierno en concepto de “motivos humanitarios”. En 2025, llegaron a la Isla entre 6.000 y 12.000 barriles al día desde México, dependiendo de las estimaciones, y aunque hace dos semanas el secretario de Energía de EE UU dijo que no presionaría a México para que suspenda esas exportaciones, las últimas declaraciones de Trump van en sentido contrario.

“Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, dijo anoche el presidente estadounidense. Cuando le preguntaron sobre si está intentando “ahogar” a Cuba, respondió que la palabra es “muy dura”, pero insistió en que la Isla es “una nación fallida”.

“Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver”, dijo para cerrar el tema.