China promete mantener el apoyo a Cuba "dentro de sus capacidades" ante el embargo de EE UU

El viceprimer ministro, Óscar Pérez-Oliva Fraga, y el embajador chino, Hua Xin, estuvieron al frente de la ceremonia de recepción del donativo de arroz en La Habana.

El líder de Vietnam reafirma los lazos de su país con Cuba y China tras su reelección

Pekín/ Hanói/China rechazó este martes el embargo impuesto a Cuba por Estados Unidos, al que acusó de privar al pueblo cubano de su "derecho a la supervivencia y al desarrollo", y aseguró que seguirá prestando apoyo a la Isla "dentro de sus capacidades", ante un posible endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun expresó hoy la "profunda preocupación" de Pekín y su "firme oposición" a las medidas de Washington, a las que instó a poner fin "de inmediato", al considerar que "violan el derecho internacional" y "socavan la paz y la estabilidad regional".

"Pedimos a la parte estadounidense que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, que ponga fin al bloqueo y a las sanciones contra Cuba", afirmó Guo en la rueda de prensa diaria de la Cancillería.

El portavoz añadió que China "continuará proporcionando apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades" y se mostró convencido de que la población de la Isla "superará sus dificultades temporales".

Las declaraciones se producen después de que el Gobierno cubano denunciara un endurecimiento del embargo estadounidense, especialmente en el ámbito energético, y en un momento en que medios como Político han informado de que la Administración del presidente Donald Trump estaría estudiando bloquear la llegada de petróleo a la Isla.

Rusia, uno de los principales aliados tanto de La Habana como de Pekín, consideró el lunes "alarmante" un eventual cierre total del suministro energético al país caribeño.

El pasado 20 de enero, China aprobó una ayuda de emergencia que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera, principalmente para el sector energético, y un donativo de 60.000 toneladas de arroz que, sin embargo, escasamente resuelven los acuciantes problemas de la Isla.

Otro aliado que ha salido este martes a la palestra es Vietnam, cuyo secretario general del Partido Comunista, To Lam, fue reelegido como máximo líder de la nación para los próximos cinco años y, entre las primeras cosas que ha hecho, ha estado la de expresar su apoyo a Cuba.

To Lam conversó con Díaz-Canel, quien "elogió altamente los logros del PCV", cuyas políticas "aportaron una valiosa experiencia para las reformas económicas que se implementan actualmente en Cuba".

El jefe del PCV aseguró que Vietnam "valora altamente su amistad especial y ejemplar con Cuba y está dispuesto a hacer todo lo posible para fortalecer continuamente la solidaridad tradicional, ampliar y mejorar la eficacia de la cooperación bilateral".

En septiembre, el Gobierno vietnamita entregó un donativo de 15 millones de dólares a la Isla, y es el segundo socio comercial y principal inversor de Asia-Pacífico en Cuba, con la que mantiene un intercambio comercial de unos 340 millones de dólares, según datos oficiales de 2023.

El arrocero es uno de los sectores en los que más se ha involucrado el país, que tiene varios proyectos estatales en la Isla para la siembra del cereal con exitosos resultados, además de haber logrado que una empresa se beneficie del primer contrato de uso de tierras en Cuba, también para producción de arroz.

A través del periódico gubernamental, Hanói informó también de una conversación telefónica en la que el líder chino felicitó a To Lam por su reelección y este "apreció altamente el papel de China como una gran potencia responsable en la paz y el desarrollo mundial y regional; y apoyó las iniciativas de China en materia de desarrollo global, seguridad, civilización y gobernanza".

El líder vietnamita de 68 años remarcó que su país "siempre concede gran importancia y prioridad al desarrollo de las relaciones con China", y apuesta por "elevar la confianza política a un nuevo nivel para liderar integralmente todas las áreas de cooperación".

En los últimos años, Vietnam se ha beneficiado de la deslocalización de industrias, sobre todo tecnológicas, desde China, para abastecer la demanda de países como Estados Unidos, pero instituciones como el Banco Mundial han alertado del posible exceso de dependencia exterior.

El gobierno de Hanói mantiene además buenas relaciones con Rusia; la UE, con quien tiene un acuerdo de libre comercio; y EE UU, receptor del 30% de sus exportaciones, en virtud de la conocida como "diplomacia del bambú", por su flexibilidad para bandearse entre potencias.

Vietnam se ha sumado también a la llamada Junta de Paz de Donald Trump, concebida para Gaza y que pretende ampliar a otros conflictos.