Cuba elimina el límite al usufructo y abre las tierras a mipymes y capital extranjero

Las reformas también agilizan los trámites y amplían los derechos de los productores sobre las viviendas construidas en las fincas

Madrid/El Gobierno cubano anunció este domingo un nuevo paquete de cambios en la entrega de tierras en usufructo que elimina el límite de hectáreas que podía recibir un productor, abre el acceso a prácticamente cualquier actor económico –incluidas las mipymes, las empresas mixtas y la inversión extranjera– y busca simplificar un proceso que hasta ahora podía prolongarse durante meses.

Las medidas fueron presentadas por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, durante un encuentro con cooperativistas y productores en La Habana, como parte de la implementación de las reformas económicas aprobadas en junio por el Gobierno cubano.

La principal novedad es que desaparece el límite de superficie para las tierras entregadas en usufructo. Según explicó Pérez Brito, la extensión se determinará a partir del proyecto productivo que presente cada solicitante y de los programas priorizados por el Estado. También desaparecen las restricciones sobre el tiempo de explotación de las parcelas. Como condición, quienes ya dispongan de tierras deberán demostrar que las tienen en producción antes de solicitar nuevas áreas.

Otra modificación amplía de forma significativa el universo de posibles beneficiarios. “Actores económicos, no importa de qué sectores. Quien quiera ir para la tierra a trabajar, puede hacerlo”, afirmó Tapia Fonseca. Podrán solicitar tierras cuentapropistas, mipymes, empresas mixtas e inversionistas extranjeros, siempre que desarrollen proyectos vinculados a la producción de alimentos o a la exportación.

“Actores económicos, no importa de qué sectores. Quien quiera ir para la tierra a trabajar, puede hacerlo”

El anuncio desarrolla una de las medidas adelantadas en junio por el Gobierno cubano, cuando informó que extendería el usufructo de tierras estatales a nuevos actores económicos como parte de las 176 reformas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional.

El Ministerio de Agricultura también prometió acelerar la entrega de tierras. A partir de ahora, las empresas del sistema agrícola podrán adjudicarlas directamente, en coordinación con las cooperativas, una vez que el interesado presente un proyecto en el que especifique el uso previsto para la finca. El Gobierno asegura que el trámite no deberá superar los 15 o 20 días. “No hay que esperar que todas las normas estén listas, sino en la medida en que se va presentando el respaldo jurídico, se van implementando”, sostuvo Tapia Fonseca.

Las modificaciones incluyen además varios cambios jurídicos. Uno de los más relevantes es que las tierras entregadas en usufructo podrán heredarse. Según explicaron las autoridades, ese derecho alcanzará incluso a los familiares de usufructuarios que hayan emigrado, siempre que estos conserven la ciudadanía cubana. Asimismo, los cubanos residentes en el exterior que mantengan esa condición podrán solicitar nuevas tierras en usufructo.

“No hay que esperar que todas las normas estén listas, sino en la medida en que se va presentando el respaldo jurídico, se van implementando”

Las reclamaciones relacionadas con herencias y otros litigios sobre tierras dejarán de ser competencia del Ministerio de la Agricultura y pasarán a los tribunales y a las direcciones municipales y provinciales de Justicia.

El vice primer ministro también anunció una ampliación de los derechos sobre las llamadas bienhechurías –las construcciones, instalaciones y otras mejoras realizadas por el usufructuario en la finca–. Tapia Fonseca explicó que el área destinada a estas construcciones podrá alcanzar hasta el 5% de la superficie total de la finca. En el caso de la vivienda, añadió que “cuando el productor lleva más de cinco años con resultados positivos, se autoriza que la vivienda pase a ser propiedad del productor”.

Aunque el Gobierno presenta estos cambios como una respuesta a las demandas históricas de los agricultores, las autoridades insisten en que el objetivo sigue siendo incorporar a la producción las tierras improductivas sin alterar el principio de propiedad estatal predominante sobre el suelo agrícola.

“Si nosotros no producimos más, si no ponemos más personas en la tierra, entonces no avanzamos”, admitió Tapia Fonseca en referencia a la necesidad de poner en producción las tierras ociosas o deficientemente explotadas en el país.

Los cambios económicos contenidos en las reformas planteadas desde junio, también prevén autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior y gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.

Además, el Gobierno cubano proyecta abrir paso a la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes) y ampliar el rol del sector privado.