Cuba excarcela a cinco presos del 11J, pero mantiene vigentes sus condenas

Las penas de estas cinco personas siguen vigentes y su salida se produce bajo un régimen de libertad condicional especialmente restrictiva.

La Habana/La ONG española Prisoners Defenders informó este viernes que al menos cinco personas privadas de libertad tras las protestas del 11 de julio de 2021 han sido excarceladas en Cuba, tras el anuncio del Gobierno sobre la liberación de 51 reclusos.

Entre los beneficiados se encuentran Ibrahín Ariel González Hodelin (26 años, condenado a 9 años, recluido en la Prisión Mar Verde), Ariel Pérez Montesino (52 años, condenado a 10 años, Prisión de Guanajay), Juan Pablo Martínez Monterrey (32 años, condenado a 11 años, Prisión de Trabajos Forzosos Ceiba 5), Ronald García Sánchez (33 años, condenado a 14 años, Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2) y Adael Jesús Leivas Díaz (29 años, condenado a 13 años, Prisión de Trabajos Forzosos Zona 0, Combinado del Este).

Prisoners Defenders precisó que las penas de estas cinco personas siguen vigentes, y que su salida se produce bajo un régimen de libertad condicional especialmente restrictiva, conocido como “régimen carcelario-domiciliar”. Esto implica que continúan sujetos a controles y condiciones estrictas mientras cumplen el resto de sus condenas fuera de prisión, y que cualquier incumplimiento podría derivar en su regreso al centro penitenciario. Este modelo de libertad condicional ya se había producido anteriormente en otros casos de excarcelaciones negociadas.

La decisión se aplica a quienes han cumplido buena parte de su condena y han mostrado buena conducta durante su estancia en prisión

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba explicó que la decisión se aplica a quienes han cumplido buena parte de su condena y han mostrado buena conducta durante su estancia en prisión. El Gobierno calificó la medida como soberana, aunque señaló que se mantuvieron contactos con El Vaticano, en línea con la tradición de diálogo sobre procesos de excarcelación. En su comunicado también vinculó la medida con la “proximidad de las celebraciones de Semana Santa”.

Amnistía Internacional y Justicia 11J criticaron la falta de transparencia en el proceso, al no publicarse la lista completa de los beneficiados ni detallar las condiciones de excarcelación. Amnistía Internacional también denunció la utilización de presos como “fichas de cambio en un juego político” y reiteró su demanda de liberación “inmediata e incondicional” de quienes consideran injustamente encarcelados en Cuba.

El canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió el pasado 28 de febrero en el Vaticano con el papa León XIV y el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, para discutir sobre diálogo y mediación en temas de presos. Además, el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, se reunió días antes con Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados.

En 2026 Cuba alcanza un récord histórico de presos políticos con un total de 1.214 según el último informe de Prisoners Defenders publicado a finales del pasado febrero.