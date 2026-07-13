Cuba firma una alianza en México para extender turismo del Mundo Maya a la Isla

El primer paquete multidestino se lanzará en agosto, con la integración de vuelos entre Cancún y La Habana

La Habana/Agencias turísticas de México y La Habana firmaron un convenio de colaboración que incluye la extensión del programa turístico Mundo Maya a la Isla. La iniciativa combinará destinos históricos, de playa y naturaleza con el objetivo de captar más visitantes mexicanos y diversificar la oferta turística cubana, , en un momento en el que el sector se encuentra en sus peores momentos después de la pandemia de covid-19.

“Vamos a vincular el Mundo Maya –que en México comprende Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, además de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador– con nuestra playa Varadero, pero lo vamos a hacer también con la capital, con La Habana, incorporar productos de naturaleza. O sea, que vamos a ir extendiendo esta experiencia con todas las riquezas que ofrece Cuba como destino turístico”, dijo a Prensa Latina la consejera de Turismo de la embajada de la Isla en México, Aleinor Zerquera.

Para ello, la agencia Taíno Tours, nombre comercial bajo el que opera Havanatur en México, llegó a un acuerdo con los turoperadores locales Turismo Popular y Prelasa Tours para “potenciar el turismo multidestino” entre ambos países.

Al respecto, el director de la agencia cubana, Erick Gómez, dijo que “de alianzas como esta salen buenas oportunidades para las tres compañías”.

Aprovechará la atracción del Festival de Varadero como pretexto cultural para complementar la experiencia del Mundo Maya

El primer paquete multidestino se lanzará en agosto, con integración de vuelos entre Cancún y La Habana, y aprovechará la atracción del Festival de Varadero como pretexto cultural para complementar la experiencia del Mundo Maya.

Según la Secretaría de Economía mexicana, la región que abarca el Mundo Maya es es visitada por alrededor de 20 millones de turistas internacionales al año, de los cuales el 70% visitan los destinos que hay en México. Además, es el principal polo turístico del país, pues recibe el 45% del turismo nacional y el 55% del turismo extranjero. Su oferta turística incluye destinos de sol y playa, cultura e historia, cruceros, ecoturismo y aventura y, más recientemente, el turismo médico en Yucatán.

En cambio, para la Isla, la apuesta llega en un contexto especialmente complejo para la industria turística. Los datos correspondientes a mayo dejan ver la catástrofe que se ha arrastrado en los últimos meses. En el quinto mes del año solo llegaron a la Isla 30.883 visitantes, un alza muy superficial en comparación con abril, con 332 turistas más. En lo que va de año, Cuba ha recibido 359.491 viajeros internacionales, un 58,4% menos que en 2025 por las mismas fechas. No obstante, si se miran las cifras desagregadas, la inmensa mayoría llegó en enero, 184.833, una cantidad fatídica para una fecha en la que tradicionalmente llegaban hasta medio millón de turistas. Con el anuncio del fin del repostaje para vuelos internacionales, la mayoría de las aerolíneas fueron evacuando a sus nacionales y acabaron cancelando unos trayectos insostenibles, por lo que el resto de los meses se han recibido cantidades ínfimas de viajeros.

La mayoría de las aerolíneas fueron evacuando a sus nacionales y acabaron cancelando unos trayectos insostenibles

El cerco energético, que ha causado la paralización de la mayoría de vuelos, y las sanciones a Gaesa, han terminado por rematar una de las pocas fuentes de divisas no solo para el Estado, sino para cientos de miles de personas que viven del sector en negocios privados, desde restaurantes a tiendas de artesanías y comercio o las simples ventas callejeras.

Según un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), correspondiente al primer trimestre del año, al inicio del año solo 1,3 de cada 10 habitaciones se llenaron en Cuba, los visitantes cayeron un 48% –298.057 frente a 573.363 el pasado año–, las pernoctaciones también se hundieron a la mitad –1,8 millones frente a 3,6 millones– y los ingresos brutos bajaron de cerca de 35.000 millones (52 millones de dólares, según la tasa de cambio informal de 670 por 1) a unos 20.000 millones. Y todo esto teniendo en cuenta que enero aún se consideró un mes “normal”.

Las pérdidas no son solo para los hoteles. El informe de la Onei, que añade trimestralmente los ingresos en otros sectores, deja caídas enormes en todos ellos. La variación ha sido de 48.400 millones a 27.900 millones de pesos, pero desglosado el mayor perjudicado es la gastronomía, que pierde casi la mitad –de 19 a solo 10–. Le siguen el alojamiento, que pasa de 14.000 a 8.000 millones, el transporte –de 5,7 a 3,9– y el comercio minorista –de 2,1 a 1,5–.