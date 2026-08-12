Cuba inaugura la primera ‘solinera’ que ofrece “carga ultra rápida” para autos eléctricos

Madrid/Una nueva solinera, situada en la Autopista Nacional a la altura de Santa Clara, ya está dando servicio. La novedad, según refiere la prensa oficial, es que es "la primera estación de carga rápida y ultrarrápida del país". El establecimiento, recuerda una nota publicada este martes en Granma, funciona con paneles solares "de forma completamente independiente del sistema eléctrico nacional" y es obra de una mipyme, Solguara, que fue fundada con el objeto de "servicios de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas fotovoltaicos" y se encarga de su operación.

La estación cuenta "con dos niveles de servicio, uno de carga rápida y el otro de carga ultra rápida, además de contar con conectores compatibles con distintos estándares internacionales", dice el reporte. Además de la carga a los autos eléctricos, prestará el mismo servicio, de manera gratuita, para móviles, ventiladores y lámparas recargables.

En la misma ciudad de Santa Clara ya funcionaban varias solineras, una de ellas en la comunidad de Virginia, inaugurada el pasado abril, que cuenta con 56 paneles solares, 30 kilovatios de potencia y 60 kilovatios-hora de almacenamiento. Otras se encuentran en los edificios de 12 plantas del reparto Sandino, y en los repartos José Martí y Ciro Redondo.

La nota oficial presume de la iniciativa, "que tiene a Santa Clara como epicentro de la transformación energética sin precedentes" y que forma parte de la estrategia gubernamental "para enfrentar las limitaciones del servicio eléctrico, a la vez que recupera espacios públicos y fortalece el tejido social en los barrios de la ciudad".

Este 11 de agosto entraron en vigor nuevas normas que facilitan la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables. Se ha dado luz verde a resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables que eximen del pago del impuesto aduanero a la importación de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales, y favorecen a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

Más que un incentivo fiscal, estas medidas suponen un reconocimiento implícito de que el Estado ya no dispone por sí solo de los recursos necesarios para aumentar la generación eléctrica y necesita atraer inversión privada hacia un sector que durante décadas ha permanecido reservado a la iniciativa pública.

Los cambios llegaron apenas días después de que el país sufriera un nuevo colapso del sistema eléctrico. Agosto comenzó con un apagón parcial seguido por otros dos de carácter nacional que dejaron durante varios días sin servicio a casi toda la Isla. Mientras tanto, los cortes eléctricos diarios siguen afectando a amplias zonas del país, a veces por días enteros.