En Lawton, 137 horas de apagón en una semana: “Más de cinco días a oscuras”

Además de estar más cinco días sin energía, el barrio habanero también sufre por la falta de agua

En Luyanó, otro barrio de La Habana, los vecinos recolectaron 70.000 pesos para sustituir un transformador averiado, pero al final no se pudo

La Habana/En el barrio de Lawton, en el municipio habanero de Diez de Octubre, del 2 al 8 de agosto tuvieron apenas 137 horas de apagón. “Igual a cinco días y un poco más sin electricidad. A oscuras”, denuncia un vecino a 14ymedio. “Después te digo lo del agua que es peor”, agrega.

En Luyanó se repite la crisis. Luego de tres días sin corriente, desesperados, dueños de mipymes de la zona y los vecinos se habían organizado para recolectar 70.000 pesos para que los linieros de la zona les cambiaran el transformador. “Pagar por hacer su trabajo”, dijo un vecino, que, con voz de profeta, vaticinó: “No se puede decir nada, porque si no no resuelven. ¿En qué se ha convertido este país? Dios mío”.

Horas después, el plan se vino abajo. “Un vecino fue al puesto de mando y chivateó lo del dinero para el transformador y ahora se echaron para atrás los linieros”, indicó. Ahora, dijo, “ya ustedes saben, a seguir esperando”.

La situación energética en el país lleva a los cubanos a la desesperación y la situación dista mucho de mejorar para este lunes. De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), la situación nacional para este lunes 10 de agosto pinta crítica. A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 930 MW frente a una demanda de 2.820 MW. En ese momento ya había un déficit de 1.880 MW, y para el horario del mediodía la UNE estimaba una afectación de 1.700 MW.

Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal prevé una afectación de 2.280 MW

El pronóstico para la noche es aún peor. Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal prevé una afectación de 2.280 MW, aunque lejos del récord de déficit registrado la semana pasada, de 2.411 MW.

En este momento, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas. La unidad 6 de Mariel, la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes y la 2 de la Felton presentan “averías”, mientras que se encuentran en “mantenimiento” la 3 de Santa Cruz, la 5 de Nuevitas y las unidades 5 y 6 de Renté (Santiago de Cuba).

Las centrales termoeléctricas aportan el 40% del mix energético y se nutren de crudo nacional. El otro 40% del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un elemento coyuntural, el cerco petrolero de Estados Unidos, acción que el Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente como de “asfixia energética”, y un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto que precisa al menos 6.612 millones de dólares solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica, según un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group publicado en marzo pasado.

“La recuperación técnica” del sistema eléctrico nacional “depende de condiciones institucionales y económicas”

El estudio, realizado por el economista cubano Ricardo Torres, recuerda que “la recuperación técnica” del sistema eléctrico nacional “depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa” y, en términos generales, una “transformación económica”.

El saneamiento, señala Torres, implica, por un lado, recuperar la generación de las termoeléctricas y la generación distribuida (motores de diésel y fueloil) y, por otro, promover una transformación del mix energético potenciando las renovables (solar, eólica y bioeléctricas basadas en la biomasa de la caña azucarera).

La grave situación energética en Cuba –que ha provocado 12 apagones nacionales en los últimos dos años– ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que, de acuerdo con estimaciones independientes, podría contraerse un 6,5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos.