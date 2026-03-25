El Gobierno cubano sigue con su "transición energética" a fuego lento, sin resolver el déficit eléctrico

La instalación de 15.000 pequeños sistemas fotovoltaicos desmerece ante la inversión de 6.600 millones de dólares que necesita el país, según Cuba Study Group

La Habana/El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha asegurado que este mismo mes terminará la instalación de más de 15.000 sistemas solares fotovoltaicos en todo el país. En un mensaje publicado en su cuenta de X este martes se jacta de que la medida es un “programa de gobierno” para “continuar la transición energética”, sin mencionar que los paneles no fueron una inversión procedente de las propias arcas, sino que llegaron al país como donación china, como el propio régimen ha agradecido en más de una ocasión.

En sus publicaciones, Marrero remarcó que las instalaciones demuestran “no solo nuestra capacidad de resistir, sino de desarrollarnos, en medio de circunstancias adversas”.

El funcionario explicó que más de 10.250 sistemas solares fotovoltaicos serán destinados a “maestros, médicos y Héroes del Trabajo”, y que también este mes debe culminar la colocación de 5.000 módulos adicionales “en comunidades aisladas y centros vitales del país”.

Sobre estos últimos, de acuerdo con el diario provincial Sierra Maestra, en Santiago de Cuba se han reportado 686 instalaciones –171 en centros vitales y 515 en viviendas de 31 comunidades del Plan Turquino–, así como más de 1.100 sistemas en zonas aisladas de Granma.

En Santiago de Cuba se han reportado 686 instalaciones –171 en centros vitales y 515 en viviendas de 31 comunidades del Plan Turquino–

Las medidas resultan irrisorias en mitad de una crisis energética sin precedentes. Este miércoles el país vuelve a operar bajo mínimos, según se acredita en el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE). A las 6:00 am, la disponibilidad era de apenas 1.145 megavatios (MW) para una demanda de 2.320 MW, lo cual suponía un déficit del 51% de lo necesario. En la hora pico de la tarde-noche será aún peor, pues la disponibilidad no variará y lo que se requiere será de 3.000 MW. El déficit, pues, alcanzará el 63% de la demanda máxima. En uno de los comentarios al reporte de la UNE un usuario anticipa: “Hoy se cae el SEN”.

La luz, en todos los sentidos, está lejos de verse para el sistema energético cubano, que precisa al menos 6.612 millones de dólares solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica, según un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group, publicado este martes.

El estudio, realizado por el economista cubano Ricardo Torres, recuerda que “la recuperación técnica” del sistema eléctrico nacional (SEN) “depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa” y, en términos generales, una “transformación económica”.

El saneamiento, señala Torres, implica, por un lado, recuperar la generación de las termoeléctricas y la generación distribuida (motores de diésel y fueloil) y, por otro, promover una transformación del mix energético potenciando las renovables (solar, eólica terrestre y bioeléctricas basadas en la biomasa de la caña azucarera).

Cada zafra desde 2021 se anuncia como la peor de la historia y, como colofón, el único central que estaba moliendo en la Isla ha tenido que cesar su labor

El economista destaca las oportunidades que representan la biomasa y el etanol. Sin embargo, estas dependen a su vez del sector azucarero, otro ámbito destruido en el país. Cada zafra desde 2021 se anuncia como la peor de la historia y, como colofón, el único central que estaba moliendo en la Isla, el Melanio Hernández, ha tenido que cesar su labor por la crisis energética, este lunes.

El documento de Cuba Study Group señala que “no habrá una solución sostenible para el problema eléctrico de Cuba sin reformas que restauren la viabilidad económica del país”, ya que la modernización del sistema requiere “restaurar la solvencia” y crear un “clima de inversión viable”.

Agrega además que “una transformación creíble del modelo económico es una condición previa para atraer capital y movilizar el crédito, así como para generar incentivos y capacidades necesarias para sostener la transformación del sector”, abunda.

El informe califica de “crónica”, “sistémica” y “progresivamente desestabilizante” la crisis energética cubana, que ha llevado al país a sufrir siete apagones nacionales en apenas año y medio –los dos últimos, la semana pasada– y a normalizar cortes eléctricos de al menos 15 horas diarias por todo el territorio, lo que ha paralizado la actividad económica.

"Dadas las actuales carencias, afrontar los problemas del sector requerirá inyecciones sustanciales de capital"

La investigación, que se centra más en cuestiones estructurales que en las consecuencias del bloqueo petrolero de EE UU a la Isla, detalla que, “dadas las actuales carencias, afrontar los problemas del sector requerirá inyecciones sustanciales de capital para restaurar la fiabilidad de la infraestructura existente. Esto incluye la modernización y la construcción de nuevas plantas termoeléctricas, que seguirán siendo la columna vertebral de la generación por muchos años”.

El diagnóstico de Ricardo Torres va en la misma línea del que publicó Cuba Siglo 21 en marzo de 2024, que señalaba que la reparación de la obsoleta infraestructura de Cuba para producir energía eléctrica llevaría entre seis y 10 años, además de una inversión colosal de 10.000 millones de dólares.

En ese reporte, firmado por Emilio Morales, se aseveraba que la meta para alcanzar el 37% de energías renovables –algo a lo cual se ha volcado el Gobierno en los últimos meses– para 2030, cacareada por el oficialismo, “es una fantasía”, y aseguraba que “las inversiones en energías renovables han sido insuficientes y mal planificadas”.

Un mes después, el propio director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Lázaro Guerra, reconoció en una entrevista con EFE que los 10.000 millones de dólares que se planteaban para reparar las termoeléctricas en el país “no es disparatado”.