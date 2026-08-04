Se restablece el sistema eléctrico nacional mientras los cubanos siguen esperando que llegue la luz

Un liniero de la empresa eléctrica trabaja en el municipio habanero de Diez de Octubre, este martes.

El apagón, que en algunos lugares se prolongó durante más de tres días, desató nuevas protestas en La Habana

Madrid/La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó finalmente este martes que a las 11:35 de la mañana quedó restablecido el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras el doble apagón que sufrió la Isla en los últimos tres días. Según la empresa estatal, la incorporación de la Unidad 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez permitió recuperar la interconexión de la red.

El anuncio llegó después de varias horas de trabajos para recuperar gradualmente la red eléctrica durante la madrugada y la mañana de este martes. Horas antes de la reconexión del SEN, la UNE había comunicado que el sistema nacional ya estaba conectado desde Pinar del Río hasta Holguín, mientras continuaban las labores para incorporar las provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.

En La Habana, la recuperación avanzaba de forma parcial. La empresa informó que 124 de los 286 circuitos de distribución de la capital tenían servicio eléctrico, beneficiando al 42% de la población de la ciudad. También se había restablecido la electricidad en 43 hospitales de un total de 45 y en 9 sistemas de bombeo de agua de un total de 18.

"No hay luz desde hace tres días, no hay nada y no llega ningún dirigente"

Pero el anuncio de la UNE no coincidía con la experiencia de los clientes. En redes sociales, muchos usuarios reclamaban que seguían acumulando apagones de entre 50 y 72 horas. La empresa estatal tuvo que añadir una aclaración en sus reportes oficiales: “Recuerde que usted puede estar afectado por otras causas aun cuando su circuito fue recuperado en relación a la desconexión. De los circuitos restablecidos, se encuentran 56 afectados por déficit y 9 por averías”.

El apagón, que en algunos lugares se prolongó durante más de tres días, desató nuevas protestas, según testimonios recogidos por Martí Noticias. En las calles Inquisidor, entre Luz y Acosta, en el barrio de Belén, en La Habana Vieja, los vecinos protagonizaron un cacerolazo. "No hay luz desde hace tres días, no hay nada y no llega ningún dirigente", contó una vecina. En la calle Obispo, en el mismo municipio, se reportaron nuevas protestas con toques de cazuelas como protesta tras 48 horas de apagón.

Que el SEN haya sido restablecido no significa que los cubanos vuelvan a tener electricidad con normalidad. En La Habana, los vecinos sobreviven entre "alumbrones" de menos de tres horas y apagones que pueden prolongarse hasta 20 horas seguidas. En las provincias, el panorama es todavía más crítico.

Que el SEN haya sido restablecido no significa que los cubanos vuelvan a tener electricidad con normalidad

La UNE atribuyó la recaída del SEN ocurrida en la tarde del lunes, a "eventos meteorológicos adversos" que afectaron la red eléctrica e incidieron directamente sobre las unidades generadoras que ya habían sido sincronizadas al sistema.

La nueva desconexión nacional vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico cubano. En marzo pasado, Cuba sufrió dos apagones nacionales en menos de una semana, y en julio se sumaron otros tres colapsos totales en apenas ocho días.

El Gobierno cubano atribuyó nuevamente la situación al embargo estadounidense. El canciller Bruno Rodríguez afirmó en la red social X que las desconexiones del SEN son "consecuencias directas del genocida bloqueo de EE UU contra Cuba", y señaló que las sanciones dificultan la llegada de piezas, la colaboración internacional y el acceso a financiamiento.

Pero la crisis energética ya era grave antes de las nuevas restricciones de EE UU contra Cuba. La Isla ha sufrido doce apagones nacionales en dos años por una combinación de factores como la obsolescencia de su sistema eléctrico, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible. Los problemas acumulados durante años se agravaron en 2026 con el bloqueo petrolero que el Gobierno de EE Unidos aplica al régimen cubano desde enero y que ha cortado completamente las importaciones de crudo.