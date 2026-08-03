Cuba sufre un nuevo apagón nacional en menos de 24 horas

Una "oscilación" provocó una nueva caída del sistema y echó por tierra los avances logrados durante la jornada.

Un fallo en la hidroeléctrica Hanabanilla dejó sin electricidad a hospitales de Villa Clara y las autoridades atribuyen el colapso a "incidentes meteorológicos"

Madrid/Apenas unas horas después de que comenzara la lenta recuperación del colapso ocurrido en la noche de este domingo, Cuba volvió a sufrir una desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN). Los medios oficiales informaron en la tarde de este lunes que una "oscilación" provocó una nueva caída del sistema y echó por tierra los avances logrados durante la jornada.

“En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea”, informó en sus redes sociales el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.

Cerca de las cinco de la tarde, los medios oficiales informaron: "Se produjo hace unos minutos una nueva desconexión del sistema eléctrico nacional. A pesar del avance logrado en el día de hoy, una oscilación provocó la caída."

Media hora después, la Unión Eléctrica (UNE) informó de que había comenzado el proceso de restablecimiento del sistema: “Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible”.

El nuevo colapso se produjo cuando el SEN aún no se había recuperado del apagón total registrado este domingo a las 10:43 de la noche. Durante todo el lunes, UNE trabajó para restablecer el servicio mediante microsistemas y la incorporación gradual de algunas centrales. La recuperación de esta lunes era muy limitada. La prioridad seguía siendo garantizar el servicio a hospitales, instalaciones de bombeo de agua y otros centros considerados esenciales.

Ocurrió un fallo en la hidroeléctrica Hanabanilla y como consecuencia "algunos de los circuitos que se habían logrado restablecerse incluidos los correspondientes a hospitales quedaron sin servicio eléctrico"

Cerca de las cinco de la tarde, la empresa eléctrica en Villa Clara informó de que ocurrió un fallo en la hidroeléctrica Hanabanilla y como consecuencia "algunos de los circuitos que se habían logrado restablecerse incluidos los correspondientes a hospitales quedaron sin servicio eléctrico nuevamente". Publicaciones en redes sociales anunciaron que en Villa Clara una avería había “dejado sin servicio al Cardiocentro, el oncológico Celestino Hernández y el Hospital Militar de Santa Clara”.

Para el momento de la desconexión total, en La Habana existían en línea 23 subestaciones, que beneficiaban a un 50% de la población y 38 hospitales.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, inició en la mañana de este lunes un arranque en frío con el objetivo de sincronizarse con el sistema durante la noche. La planta, el mayor bloque de generación del país, arrastra años de deterioro y falta de mantenimiento, y se ha averiado más de 20 veces este año, por lo que las expectativas de los usuarios eran mínimas.

Por su parte, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informó interrupciones en la telefonía celular tras la avería del grupo electrógeno que respalda uno de los principales centros de la red móvil. Según la empresa, los problemas afectan a los números que comienzan por los prefijos 52, 509, 598 y 599.

El experto Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, había advertido de que las condiciones meteorológicas podían afectar las "islas" que permiten la reconexión progresiva del SEN. El servicio meteorológico había reportado nubosidad sobre gran parte de Cuba, lo que, a juicio del especialista, ponía en evidencia “el reto estructural de la energía solar sin sistema de almacenamiento o sistema de líneas de transmisión para distribuir la electricidad generada por las renovables a los consumidores”.

Con esta nueva caída del SEN, el proceso de recuperación del sistema eléctrico deberá comenzar otra vez desde cero, prolongando el apagón que afecta a la totalidad del país.