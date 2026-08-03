El sistema eléctrico colapsa por sexta vez en lo que va de año

La Habana / Madrid/El sistema eléctrico nacional (SEN) volvió a colapsar la noche del domingo a las 22:43. Desde la redacción de 14ymedio, la oscuridad sobre la capital cubana era evidente a esas horas y la única luz que podía verse era la del fuego de un basurero que ardió en los alrededores del edificio.

El colapso ocurrió pocas horas después del restablecimiento del SEN, que sufrió una caída parcial el sábado. Ese fallo dejó sin electricidad a Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas durante siete horas y se dio por solucionado el domingo a la 1:10 de la madrugada.

La integridad del SEN duró apenas 21 horas. El primer síntoma grave de debilidad llegó ya a las 11:17, con la salida de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Para este domingo estaba previsto un déficit de 2.195 megavátios (MW) en la hora pico, pero lo que llegó en realidad fue la nueva caída, que es la sexta en lo que va de año y la cuarta en el verano, después de que en julio hubiera tres.

Basurero incendiado en las inmediaciones de la redacción de 14ymedio. / 14ymedio

A las 2:36 minutos de la madrugada, según informó la Unión Eléctrica, sincronizaron dos unidades de Energas Boca de Jaruco. "Ay, Dios mio. Cómo falta para llegar a Guantánamo", lamentaba una clienta de la zona oriental, la última en conectarse.

Por el momento, la capital ha logrado restablecer siete subestaciones y 17 circuitos de distribución que benefician a 51.281 clientes, apenas el 9% de la ciudad. Los 50 MW recuperados permiten mantener los servicios de salud –19 hospitales– y dos impulsores de agua para el abastecimiento.

En Cienfuegos, se ha conseguido crear una isla de generación con la Central Eléctrica Junco Sur, con la que se está dando servicio al Hospital provincial, el pediátrico y la empresa de telecomunicaciones Etecsa. "Se trabaja para dar servicio al Hospital de especialidades CEA", añade la empresa eléctrica de ese territorio.

El diario provincial de Las Tunas ha informado también de que el sistema se encuentra enlazado hasta la Subestación de 220 kV de Mariel, cuya CTE estaba en proceso de arranque en la medianoche. Además, estaba generando la CTE Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte. El medio ha detallado la avería en sus redes sociales, recordando las anteriores desconexiones de julio.

"Estos tres colapsos en julio ocurrieron en un contexto de extrema fragilidad del sistema eléctrico, agravado por el bloqueo de combustible que mantiene fuera de servicio a más de 100 centrales de generación distribuida y afecta la operación de las termoeléctricas", describe la publicación.

Cubadebate, que habitualmente es el primer medio en informar de manera dinámica de estos eventos, no ha dado la información hasta pasadas las tres de la madrugada y sin ningún detalle.