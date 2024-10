Cuba inicia una descarga parcial del gas licuado que pudo pagar a la exportadora

La Habana/La incapacidad del Gobierno para pagar las importaciones ha vuelto a ponerse en evidencia este lunes, cuando el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció en redes sociales el inicio de una descarga de gas licuado, después de varios días con el barco en puerto por falta de financiación. La descarga, sin embargo, será parcial, ya que hasta ahora no se dispone de todo el importe.

“Después de varias semanas de tener el barco en nuestro puerto cargado de gas licuado, el suministrador accede a hacer una descarga parcial, a partir de los pagos que se han podido realizar. Comienza dentro de horas la distribución de GLP”, escribió en su cuenta de X.

El ministro no ha dado ningún detalle sobre la ubicación del buque, aunque las páginas de monitorización de barcos online indican que el LPG Emilia, de bandera cubana, llegó a La Habana el pasado 27 de septiembre y tenía previsto desplazarse a Matanzas tres días después. Según Marine Traffic, es allí donde sigue, desde el pasado día 30. El otro barco con gas licuado que visitó la Isla recientemente es el Fortunato, con bandera panameña y procedente del puerto mexicano de Coatzacoalcos, hacia donde partió de regreso hace tres días.

El suministro de gas licuado se había visto en aprietos en los últimos días. Al menos dos provincias, Cienfuegos y Las Tunas, se vieron obligadas a anunciar la suspensión de la distribución. El titular del Área Comercial de Cupet Las Tunas, Osmey Muñagorri, tuvo que desmentir los rumores de una paralización por tres meses de las entregas, aunque reconoció que era imposible asegurar una fecha exacta para reanudar la venta. El funcionario calificó la situación de “altamente preocupante” por la incertidumbre sobre las importaciones de este producto.

son muchas las familias que se están quedando sin alternativas para cocinar y acaban incluso recurriendo a las antiguas hornillas de carbón / 14ymedio

En cuanto a Camagüey, Cupet ha informado diariamente en sus redes sociales de la ausencia de gas licuado en la provincia, afirmando que en cuanto estuviera disponible lo comunicarían a la población. Paralelamente, la empresa estatal insistía en explicar cómo se va a producir la venta virtual, que incluye la posibilidad de recibir el producto a domicilio con un costo adicional de 100 pesos, ascendiendo a 280 el total. Las autoridades ofrecieron declaraciones también para explicar cómo se iba a proceder a “ordenar los cilindros”, consignando adecuadamente el número de cada uno en la compra. La mera mención indignaba a los clientes.

“A estas alturas del partido ustedes pretenden organizar lo que sabían no estaba organizado. Creo que sería muy irresponsable hacer eso en este momento, primero preocupense por tener disponibilidad del gas que es su objetivo social”, reclamaba un usuario. “En medio de la crisis de apagones se les ocurre poner orden con los cilindros, que coincidan los números, después de años y años sin tener esto en cuenta. ¿En sus análisis tuvieron en cuenta cuántas molestias están ocasionando? ¿El objetivo será irritar más? Muchas familias nos ayudamos, es la época de ayudarse, si me sobra gas comparto el cilindro con otro de mi familia y saco con su cilindro el que me corresponde. Entonces nos están obligando a trasegar el gas para no perder el preciado líquido y con los riesgos que esto conlleva”, lamenta otra.

En otras provincias, como La Habana, Holguín o Santiago de Cuba también se ha denunciado la falta de gas licuado, con los problemas que supone en una situación constante de déficit energético en la que son muchas las familias que se están quedando sin alternativas para cocinar y acaban incluso recurriendo a las antiguas hornillas de carbón.

Mientras, el déficit de electricidad se ha instalado impávidamente por encima de los 1.000 megavatios (MW) a diario. Para este martes está prevista una falta de 1.155 MW pero los pronósticos son superados sin falta constantemente. Este mismo lunes, la Unión Eléctrica de Cuba había calculado un déficit de 1.150 MW que finalmente fueron 1.363 MW en el horario pico, “superior a lo previsto por demanda superior a lo planificado”, en palabras de la empresa.