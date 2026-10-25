Cuba mantendrá el horario de verano todo el año para ahorrar energía

Imagen de archivo de los trabajos de mantenimiento del reloj de Quinta Avenida, en Miramar, La Habana.

Las autoridades retrasarán 30 minutos la entrada a las escuelas y los centros de trabajo entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027

La Habana/Los cubanos no tendrán que atrasar sus relojes una hora el próximo 1 de noviembre. El Gobierno anunció este sábado que mantendrá el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027, con el propósito de reducir el consumo eléctrico durante las horas de máxima demanda y aliviar los prolongados apagones que sufre el país. La decisión obligará también a retrasar media hora la entrada a las escuelas y los centros de trabajo durante los próximos meses.

La medida fue comunicada conjuntamente por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que calculan que mantener los relojes adelantados permitirá evitar un incremento de 126 megavatios (MW) en las afectaciones eléctricas durante el horario vespertino, cuando se registra uno de los picos de consumo.

Según las autoridades, 76 MW corresponden al ahorro que supondrá aprovechar durante más tiempo la luz natural, sin necesidad de recurrir a la iluminación artificial, mientras que los otros 50 MW se atribuyen a la generación solar fotovoltaica disponible en ese horario.

El comunicado, sin embargo, no explica cómo se realizaron esos cálculos ni cuánto podría aumentar el consumo eléctrico durante las primeras horas de la mañana, cuando será necesario utilizar iluminación artificial durante más tiempo.

Para compensar las dificultades que esta modificación provocará al comenzar la jornada, las autoridades dispusieron retrasar 30 minutos la entrada a las escuelas y los centros de trabajo

Con la decisión, Cuba mantendrá durante todo el invierno el horario UTC−4, en lugar de regresar al UTC−5, como ocurre habitualmente cuando termina el horario de verano. Esto significa que el amanecer y el anochecer ocurrirán una hora más tarde según los relojes, aunque la duración real del día seguirá siendo exactamente la misma.

Para compensar las dificultades que esta modificación provocará al comenzar la jornada, las autoridades dispusieron retrasar 30 minutos la entrada a las escuelas y los centros de trabajo entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027, período durante el cual normalmente habría estado vigente el horario de invierno.

El ajuste no impedirá, sin embargo, que numerosos estudiantes y trabajadores tengan que comenzar sus desplazamientos antes de la salida del sol. En La Habana, por ejemplo, durante las semanas próximas al solsticio de diciembre, el amanecer ocurrirá poco después de las ocho de la mañana con el horario vigente, lo que obligará a muchas familias a realizar buena parte de sus actividades matutinas todavía a oscuras.

Los ministerios precisaron que los responsables de las entidades laborales deberán acordar los nuevos horarios con las organizaciones sindicales, de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley 189, Código de Trabajo, del 30 de julio de 2026. La modificación, aseguraron, no podrá representar una afectación al salario de los empleados.

Para justificar la decisión, el Gobierno volvió a responsabilizar a Washington de la crisis energética. Según la nota oficial, el recrudecimiento del embargo estadounidense y lo que denomina “cerco energético” han provocado el desabastecimiento de combustibles destinados a la generación de electricidad.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad generadora del país, volvió a salir del SEN este sábado a las 8:11 de la noche, debido a vibraciones en la turbina

La escasez de combustible se suma, no obstante, al deterioro de las centrales termoeléctricas, las frecuentes averías y la insuficiente capacidad de generación que desde hace años afectan al sistema eléctrico nacional (SEN). La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad generadora del país, volvió a salir del SEN este sábado a las 8:11 de la noche, debido a vibraciones en la turbina. La central de Matanzas apenas llevaba tres días funcionando, tras reincorporarse el miércoles después de varias averías e intentos fallidos de sincronización.

La incorporación de parques solares fotovoltaicos tampoco ha conseguido eliminar los elevados déficits que se registran diariamente, especialmente cuando disminuye la radiación solar.

El mantenimiento del horario de verano busca aprovechar mejor la coincidencia entre la luz natural, la producción fotovoltaica y las horas de mayor consumo. Sin embargo, adelantar los relojes no aumenta por sí mismo la cantidad de electricidad generada por los paneles solares, cuya producción depende de la radiación que reciben.

Las autoridades tampoco han precisado qué proporción representan los 126 MW anunciados respecto al déficit eléctrico previsto para los próximos meses ni si han calculado el efecto del traslado de parte del consumo hacia las mañanas.

La decisión llega en medio de una crisis eléctrica que mantiene a numerosas localidades de la Isla sometidas a apagones diarios de más de 20 horas, mientras el Gobierno busca alternativas para reducir la demanda sin disponer de suficiente capacidad de generación.