Cuba marca el récord histórico de presos políticos, con 1.207, según Prisoners Defenders

La Habana/El año 2026 inicia con 18 presos políticos nuevos, según el más reciente informe de Prisoners Defenders, publicado este jueves, y registra el récord histórico de 1.207 en total. De ellos, 436 se encuentran gravemente enfermos y 42 sufren trastornos mentales sin recibir medicación.

La ONG, con sede en Madrid, denuncia en concreto la muerte, el pasado 22 de enero, de Lázaro García Ríos, quien falleció sin haber recibido asistencia médica. El hombre, que fue detenido sin orden de arresto y condenado a 20 años de prisión por lanzar cócteles molotov al Archivo del Tribunal Popular de Centro Habana, había denunciado en múltiples ocasiones la negativa del sistema penitenciario a proporcionarle un médico.

El informe también da varios detalles sobre los nuevos presos políticos, la mayoría de ellos, privados de su libertad por expresar pacíficamente su opinión en redes sociales. Tal es el caso de Ankeyli Guerra Fis, quien fue acusado por “propaganda contra el orden constitucional” tras unos mensajes publicados a partir de la captura de Nicolás Maduro.

La mayoría de las personas fueron privadas de su libertad por expresar pacíficamente su opinión en redes sociales

El pasado 20 de enero, Prisoners Defenders hizo público otro reporte en el que denunciaba el preocupante sistema de vigilancia digital que ha construido el régimen para atacar el disenso. Basado en 200 declarantes, en ese primer informe integral sobre la vigilancia digital en Cuba se concluía que el 60% de ellos fueron detenidos e interrogados pocas horas o días después de haber realizado publicaciones críticas contra el régimen. Además, el 46,5% de los entrevistados también denunció haber sufrido intervenciones directas en sus conversaciones en aplicaciones como WhatsApp.

Un grupo de activistas cubanas entregaron este miércoles una petición ciudadana para impulsar una ley de amnistía ante la Asamblea Nacional con el fin de liberar a los presos políticos. Encabezada por Yenisey Mercedes Taboada Ortiz –madre del preso político Duannis León Taboada–, Jenny Pantoja y Miryorly García Prieto, la iniciativa ¡Por una Amnistía Ya! lleva por el momento más de 1.500 firmas verificadas de las 10.000 que necesitan para solicitar la redacción de una ley. De ellas, el 59% corresponden a personas que viven en la Isla.

El tema, sin embargo, es eludido una y otra vez por las autoridades. Preguntado al respecto por la agencia EFE, de hecho, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que en el Gobierno "no ven razón para hablar del tema de los presos políticos".

Como espejo, está el caso de Venezuela, y la reciente propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , de una ley de Amnistía General para los reclusos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad.