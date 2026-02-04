Entregan a la Asamblea Nacional una petición ciudadana para una ley de amnistía

La Habana/Un grupo de activistas cubanas entregó formalmente este miércoles a la Asamblea Nacional, en La Habana, una petición ciudadana para impulsar una ley de amnistía, con el objetivo de liberar a los casi 1.200 presos políticos que hay en el país. Los documentos, entregados por Yenisey Mercedes Taboada Ortiz –madre del preso político Duannis León Taboada–, Jenny Pantoja y Miryorly García Prieto, incluyen un escrito técnico-jurídico y una carta de petición ciudadana que reúne, hasta ahora, 1.535 firmas verificadas.

Para fundamentar su reclamo, la campaña recuerda que la Ley 131 de 2019 “otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley”, y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones. Se trata de una iniciativa similar a la impulsada por el opositor Oswaldo Payá, quien en 1998 presentó su Proyecto Varela basándose en el artículo 88 de la entonces vigente Constitución, que permitía a los cubanos presentar leyes si se reunía un mínimo de firmas ciudadanas.

La ley actual permite que la ciudadanía cubana pueda solicitar la redacción de una ley a la Asamblea Nacional, se requiere un mínimo de 10.000 firmas verificadas, con su correspondiente número de identidad. Ante ello, la campaña ¡Por una Amnistía Ya! ha insistido en que “esta petición puede ser suscrita por todo ciudadano cubano, resida o no en el país, en tanto nos asiste a todos el derecho ético y moral de reclamar la libertad de nuestros compatriotas”.

El 59% del total de firmantes de este primer corte declara que mantiene su residencia permanente en Cuba

Hasta el pasado 2 de febrero, se habían recogido 2.514 rúbricas, aunque solo aportaron sus datos completos o fueron completados y verificados 1.535 firmantes.

En un comunicado, la organización indica que, aproximadamente, el 59% del total de firmantes de este primer corte declara que mantiene su residencia permanente en Cuba, y remarca que el 6% de los que suscriben son familiares de presos políticos.

¡Por una Amnistía Ya! informó que la petición queda abierta para continuar recaudando firmas, las cuales, “luego de verificado el completamiento y credibilidad de los datos, serán entregadas paulatinamente a la Asamblea”. Para ello, enlaza un documento para que la ciudadanía pueda firmar y cumplir el requisito.

“La libertad de nuestros presos políticos, en medio de la crisis humanitaria que vive el país, es un tema urgente que interpela hoy a la responsabilidad, el sentido de justicia y el humanismo de cada cubano, y es, asimismo, un punto que ha logrado articular a un espectro amplísimo de opiniones”, indica el comunicado tras la entrega de la documentación.

“Esta no es solo una petición amparada en la ley y el ejercicio de un derecho, sino una acción simbólica y cívica que permite expresar la voluntad de la ciudadanía de acompañar el dolor de cientos de familias e impedir que siga abierta esa herida, por no aceptar el disenso, en el alma de la nación cubana”, agrega.

En Cuba "solo se ha redactado una Ley de Amnistía en 1955, promulgada por el dictador Fulgencio Batista para los asaltantes del cuartel Moncada"

En la página web que recoge las firmas, los activistas recuerdan que la petición se debe “a la imperiosa necesidad de justicia y la importancia humanitaria de que sea atendida en estos momentos en que ya harán cinco años del injusto encarcelamiento de muchos cubanos tras las manifestaciones pacíficas del 11 y 12 de julio de 2021, que solo dejaron como fallecido a un manifestante, quien murió de un disparo por la espalda de un policía y no ha recibido justicia”.

“Desde entonces hasta la fecha –ahonda el texto–, la situación de los presos políticos en Cuba se ha continuado agravando. Han prevalecido las detenciones y condenas a cubanos inocentes que solo han persistido en ejercer el derecho al libre pensamiento, la libre expresión y otros derechos humanos ineludibles como el derecho de asociación y manifestación, refrendados por nuestra Carta Magna”.

En el documento recuerdan que en Cuba “solo se ha redactado una Ley de Amnistía en 1955, promulgada por el dictador Fulgencio Batista para los asaltantes del cuartel Moncada, esgrimiendo criterios humanitarios, que fue posible gracias al apoyo popular de la ciudadanía cubana y a la gestión protagonizada por los familiares de los presos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil”.

Ante ello, señalan que “resulta cuanto menos contradictorio desde el punto de vista histórico, político y humano, que en un proyecto fundado y aún dirigido por los beneficiados y continuadores de aquel respaldo popular y aquella ley, hoy se desoiga la voluntad popular y los argumentos que los familiares de nuestros presos actuales tienen para ofrecer a la Asamblea y al gobierno de este país, con la intención de reclamar un gesto de justicia y humanismo”.