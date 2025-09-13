Cuba y México acuerdan ampliar a Villa Clara el programa Sembrando Vida

La directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo prometió que la iniciativa seguirá expandiéndose a otras regiones de la Isla

La Habana/Los Gobiernos de México y Cuba acordaron este viernes ampliar a una tercera provincia de la Isla, Villa Clara, el programa Sembrando Vida, implementado en la Isla en 2022 a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). El acuerdo, que dará pie a la segunda fase del proyecto, fue firmado por la directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra Del Moral, y por el ministro cubano de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, durante la visita de Del Moral al país.

Según cifras oficiales, el programa, que hasta ahora se implementa en las provincias occidentales de Mayabeque y Artemisa, beneficia a 5.000 campesinos cubanos, que reciben donaciones de la agencia mexicana, como semillas y equipos para el campo, además de apoyo técnico.

El jueves, la directora ejecutiva de la Amexcid, que depende de la Cancillería mexicana, se reunió en el Palacio de la Revolución con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel

El jueves, la directora ejecutiva de la Amexcid, que depende de la Cancillería mexicana, se reunió en el Palacio de la Revolución con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. En su cuenta de X, el mandatario le agradeció a Del Moral las "valiosas contribuciones que ha hecho México al pueblo cubano, con proyectos de cooperación cuyos resultados ella pudo constatar".

En esa misma red social, la funcionaria mexicana reiteró el "compromiso de seguir ampliando la cooperación en agricultura, salud y energías renovables" con La Habana. También aseguró, de acuerdo con la Presidencia cubana, que Sembrando Vidas se extenderá "próximamente" a otras regiones de la Isla.

Del Moral concluyó este viernes su visita de tres días a Cuba, tras haberse reunido también con altos funcionarios de los ministerios de Salud Pública y Educación.