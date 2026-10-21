Cuba es ya el país más envejecido de América, con el 26,7% de la población mayor de 60 años

La subida de las pensiones más bajas representa "una bolsa de leche o un pomo de aceite" comprados en una mipyme.

Encabeza la lista el municipio habanera de Plaza de la Revolución, con un 38,2%, seguido de la provincia de Villa Clara, con un 30,2%, mientras Guantánamo es la región más joven, con un 23,3 % que ha llegado a la tercera edad

Madrid/Cuba tiene la mayor población de más de 60 años de todo el continente y los datos avanzan a pasos agigantados. Lo revela el anuario de envejecimiento demográfico de 2025, publicado este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información. El grupo de adultos mayores supone ya el 26,7% del total de la población, un aumento exacto de un punto si se compara con 2024, cuando ascendió a 25,7%.

Los datos de la Cepal revelan que este es el número más alto, con diferencia, en las estadísticas del continente y clasifican al país como de envejecimiento “muy acelerado”. El segundo de la lista es Uruguay, con un 21,8 %, y le siguen Chile 19,5 % y Argentina, 17,2%. Sin embargo, basta dar un vistazo a la evolución que han seguido sus principales competidores en la categoría, para darse cuenta de la diferencia.

En 2015, en Cuba la población mayor de 60 era el 19,4%, lo que supone un crecimiento de 7,3 puntos en solo diez años. Uruguay tenía hace una década el 19,4% y ahora un 21,8% (2,7 puntos), mientras Argentina pasó de 14,9% a 17% (2,1 más). Chile, la única que tiene un crecimiento más veloz, ha pasado del 15% al 19,5%, lo que supone 4,5 puntos en toda la década.

Además, aproximando aún más el foco, se ve que en Cuba la aceleración se ha extremado en los últimos cinco años, desde 2021

Además, aproximando aún más el foco, se ve que en Cuba la aceleración se ha extremado en los últimos cinco años, desde 2021. Mientras que entre los años 2014 y 2019 a 2021 el envejecimiento se mantuvo entre el 18% y el 21%, la gran subida se da en los últimos cuatro años, donde se produce un salto de 5 puntos. La fecha coincide con la combinación de dos factores que dispararon la crisis migratoria en la Isla: el fin de la pandemia –que abrió unas puertas casi cerradas a cal y canto durante dos años– y las protestas del 11 de julio, que sacaron a la calle a miles de personas contra el régimen.

La frustración por el cambio que no se produjo y la represión contra los manifestantes fueron la gota que colmó el vaso para miles de personas que dejaron Cuba en busca de un futuro mejor. Oficialmente, la pérdida se calcula en un 15%, con más de un 1,6 millones de personas. Expertos independientes hablan de un 24%, el 80% pertenecientes a la franja de edad que va de los 15 a los 59, es decir, la que está en edad de trabajar y de tener hijos.

Por provincias, Villa Clara se lleva el número uno, con el 30,2% de adultos mayores de 60 años, pero muy cerca le sigue La Habana, con el 29,1%, incluso a pesar de que es uno de los territorios más beneficiados por los movimientos migratorios internos, ganando población que se desplaza a la capital en busca de trabajo –lo que afecta a un segmento de menor edad–.

La Habana acoge actualmente 1,673.208 personas, de las cuales 486.650 son mayores de 60, lo que supone casi un tercio del total y pone de manifiesto el alarmante problema del sector de los cuidados, junto con otros muy relacionados como la salud. Por el contrario, los menores de 14 años apenas son 251.527, confirmando la baja natalidad de la provincia, que tiene también el municipio más viejo de la Isla: Plaza de la Revolución, con un 38,2%.

En el lado opuesto se ubican Guantánamo, la más joven, con 23,3% –y que a su vez acoge el municipio con menos mayores, el 17,9%–, junto con Santiago de Cuba y Artemisa, ambas con un 24,2%. En este caso, a pesar de que estas provincias retienen un alto número de jubilados que permanecen en estas zonas, la pobreza –que frena la migración– y las mayores tasas de fecundidad –que coinciden con el oriente cubano– bajan la media de edad.

En el lado opuesto se ubican Guantánamo, la más joven, con 23,3% –y que a su vez acoge el municipio con menos mayores, el 17,9%–, junto con Santiago de Cuba y Artemisa, ambas con un 24,2%

En su introducción, la Onei recuerda que los nacimientos también están en niveles bajísimos, con apenas 68.064 nacimientos y una la tasa global de fecundidad de apenas 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja de la historia. El informe señala que ante el envejecimiento progresivo de su población Cuba enfrenta el reto de “reorientar su modelo económico hacia la sostenibilidad demográfica, fomentando empleo inclusivo, innovación tecnológica y políticas que integren a los adultos mayores en la economía”.

En una larga entrevista del demógrafo Juan Carlos Albizu con este diario, el experto advirtió de los riesgos que conlleva no hacer cambios para afrontar la crisis demográfica de la Isla, incluyendo una reforma al sistema de pensiones. “Si lo que tiene que cambiar no ha cambiado, la vamos a pasar muy mal, porque el Estado, que ya está quebrado socioeconómicamente, la única salida que tendría sería abandonar a las personas a su suerte”.

Según los expertos de la Onei, Cuba llegará al 36% ciento de envejecimiento de su población en 2040 y la población habrá disminuido hasta los 8,3 millones de habitantes. Al contrario que otros países, la Isla no cuenta actualmente con una perspectiva de cambio de dinámica a partir de la inmigración.