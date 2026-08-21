En La Habana, las muertes casi triplican los nacimientos

Los datos oficiales describen un país en plena debacle demográfica, por la emigración de los jóvenes y la reducción sustancial de la población activa

Madrid/El anuario demográfico publicado este jueves por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) confirma lo que ya adelantó la prensa oficial el mes pasado: por cada niño que nació en Cuba durante 2025, murieron dos personas, y el envejecimiento de la población es imparable.

En concreto, se registraron en la Isla el año pasado 136.214 defunciones, que duplicaron los nacimientos (68.064). Las personas de 60 años y más representan el 26,7% del total nacional. Para hacerse una idea de la debacle, el informe establece que la edad media del país se sitúa en 43 años, muy por encima de los 32 que arroja el continente americano.

Los de Cuba son datos, de hecho, más parecidos a los de Europa, pero sin el mismo nivel de desarrollo. La tasa global de fecundidad se mantiene en 1,29 hijos por mujer, por segundo año consecutivo, las cifras más bajas desde 1958. La tasa bruta de reproducción es de 0,62 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 que marca el nivel de reemplazo generacional.

Respecto al número de habitantes de la Isla, el informe de la Onei marca una ligera diferencia respecto al que publicó Granma el pasado julio: se establece en 9.434.593

Respecto al número de habitantes de la Isla, el informe de la Onei marca una ligera diferencia respecto al que publicó Granma el pasado julio: se establece en 9.434.593 personas al cierre del pasado año, rebajando los 9.436.440 que habían dicho. Es una cifra, sin embargo, que debe ser leída con cautela por las inconsistencias de las estadísticas oficiales y el retraso en la publicación de datos completos. El demógrafo independiente Juan Carlos Albizu-Campos cifró la población en Cuba al cierre de 2024 en poco más de 8 millones, con una caída del 24% en cuatro años.

Un gráfico elocuente al respecto es el que muestra el saldo migratorio total: negativo para todas las provincias, desde el -33,6 por por mil habitantes de La Habana hasta el -19,8 por mil de Holguín.

La capital es, de lejos, la más afectada tanto por la emigración como por la diferencia entre natalidad y mortalidad. / Onei

La capital es, de lejos, la más afectada tanto por la emigración como por la diferencia entre natalidad y mortalidad: mueren casi tres veces más que nacen y, además, registra la tasa de mortalidad infantil más alta del país (14,2 por mil). Su tasa de decrecimiento es la más alta (-43,9 por cada mil habitantes) y concentra casi un tercio del saldo migratorio externo total: 78.537 de las más de 245.265 personas que abandonaron la Isla en el pasado año.

El éxodo que comenzó a finales de 2021, luego de la represión de las manifestaciones del 11J, no se ha detenido, y es de prever que la crisis energética sin precedentes, recrudecida desde principios de este año a raíz de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, lo ahonden.

Yendo a los detalles, el municipio habanero de Plaza de la Revolución es el que ostenta el mayor índice de envejecimiento del país, con un 38,2 % de sus residentes de 60 años o más. El caso opuesto es Guantánamo, que registra la tasa de decrecimiento más baja de la Isla (-22,9 por mil) y lidera la natalidad, con 9,1 nacimientos por cada mil habitantes. Su municipio Yateras es el menos envejecido, con apenas un 17,9%.

En cuanto a la población en edad laboral, los datos arrojan que en los últimos cinco años se redujo en 1.259.894 personas

En cuanto a la población en edad laboral, los datos arrojan que en los últimos cinco años se redujo en 1.259.894 personas, al pasar de 6.866.435 en 2021 a 5.606.541 en 2025.

Tras la publicación de las cifras, las autoridades han vuelto a pedir “diseñar políticas y servicios que se adapten a la estructura existente”. El pasado julio, en declaraciones a Granma, Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, habló de una política migratoria en la que no se reconozca solo el derecho a migrar, sino “el derecho a no tener que hacerlo”.

El periódico del Partido Comunista hablaba de “proyecto de nación” y de la necesidad de que los jóvenes “se vean representados”. No hay manera que los datos se amolden a esos deseos: en Cuba hay menos nacimientos que nunca, más muertes que en cualquier año posterior a la pandemia y una juventud que sigue saliendo del país.